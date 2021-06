L'eroe che lotta per preservare "i polmoni del Mediterraneo"

Sotto le acque azzurre che circondano l'isola spagnola di Formentera si cela uno dei segreti meglio custoditi della natura.

Famosa per le sue splendide spiagge e per i paesaggi lunari, l'isola deve gran parte della sua bellezza alla posidonia oceanica. Conosciuta anche come erba di Nettuno, questa straordinaria pianta cresce per centinaia di chilometri sul fondo del Mediterraneo.

È anche uno degli organismi più antichi del mondo, poiché esiste da circa 100 mila anni. La sua importanza risiede nel modo in cui preserva l'ambiente marino e combatte il cambiamento climatico. Un solo metro quadrato di questa pianta marina produce tanto ossigeno quanto un ettaro della foresta pluviale amazzonica.

Allo stesso tempo, assorbe grandi quantità di anidride carbonica e la converte in materia vegetale, svolgendo così un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico.

Un ettaro di fanerogame può assorbire tanta anidride carbonica quanto 15 ettari di foresta pluviale, secondo un rapporto dell'Unesco pubblicato a marzo da Carlos Duarte, un biologo marino della King Abdullah University in Arabia Saudita.

Queste piante aiutano anche a ripulire le acque inquinate del Mediterraneo, preservando le spiagge di Formentera e di altre isole.

Ma nonostante sia protetta dalla la legislazione dell'Unione europea, questa preziosa risorsa ambientale è continuamente minacciata dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici e dalle ancore degli yacht.

Stregato dall'erba di Nettuno

Manu San Felix è un biologo marino si batte da quasi 30 anni per salvare la posidonia.

Il biologo marino Manu San Felix ha dedicato la sua vita alla protezione delle praterie di fanerogame Manu San Felix

"Ho fatto la mia prima immersione a Formentera nel 1993 e sono rimasto stregato dalla posidonia - dice San Felix a Euronews. - “La posidonia è una 'super pianta', cioè ha molti usi. Le praterie di fanerogame producono un ecosistema. Agisce come i polmoni del Mediterraneo a causa della grande quantità di ossigeno che produce. Questo aiuta a ripulire l'acqua. Assorbe anche grandi quantità di anidride carbonica e ospita un gran numero di specie che vivono all'interno dei prati".

San Felix aggiunge infine che le praterie di posidonia aiutano a proteggere la costa dalle onde e impediscono alle spiagge delle isole di essere lentamente spazzate via. All'interno di queste distese di piante si accumulano anche gli scheletri di milioni di creature che contribuiscono a costruire le spiagge.

Le minacce che incombono sulla posidonia

L'erba di Nettuno è però minacciata dall'inquinamento e dal riscaldamento del mare.

San Felix afferma che quasi il 30 per cento della posidonia nel Mediterraneo è già stato distrutto, citando i dati apparsi in uno studio del 2015 su Nature. Lo studio ha rilevato che l'1,5 per cento delle piante marine rimane distrutto ogni anno e quasi il 29 per cento della posidonia è andato perso dal 1879.

La direttiva Habitat dell'Unione Europea ha imposto la protezione di 1120 praterie di posidonia a rischio nel Mediterraneo. Il governo spagnolo ha anche vietato ai proprietari di barche di posare le ancore in alcune zone al largo delle isole delle Baleari, nonostante l'opposizione dei proprietari di yacht.

“Alcuni anni fa, circa 400 yacht arrivavano ​​a Formentera o Ibiza, ma ora ce ne sono circa 4 mila all'anno ogni anno, quindi l'impatto è maggiore - spiega San Felix - Le ancore possono distruggere ampie zone di piante."

Per fornire una soluzione semplice e gratuita, ha sviluppato un'app per i proprietari di barche. Posidonia Maps li avvisa se l'erba marina è al di sotto delle loro navi in ​​modo che non posino l'ancora in quel punto distruggendo l'erba sottostante.

L'app ha mappato le praterie intorno a Formentera, isola che attira personaggi ricchi e famosi nei loro yacht ogni estate. San Felix prevede di lanciare un'altra mappa intorno a tutte le Isole Baleari quest'estate e più avanti una mappa ancora più ambiziosa per l'intero Mediterraneo.

Il "carbonio blu", questo sconosciuto

L'interesse per il cosiddetto carbonio blu, quello catturato dagli oceani e dagli ecosistemi costieri, sta crescendo. Un rapporto Unesco pubblicato a marzo ha svelato che 33 miliardi di tonnellate di anidride carbonica - circa un terzo delle emissioni mondiali nel 2019 - sono rinchiuse in pozzi di carbonio blu.

La capacità degli alberi di assorbire l'anidride carbonica è oggi danneggiata dai ripetuti incendi boschivi, a loro volta alimentati ulteriormente dalla siccità dovuta ai cambiamenti climatici.

Le foreste oceaniche catturano molta anidride carbonica Manu San Felix

In uno studio pubblicato a febbraio su Nature Ecology and Evolution, i ricercatori della Stanford University, negli Stati Uniti, hanno scoperto che gli alberi a crescita lenta erano in grado di sopravvivere meglio alle fiamme, ma non potevano assorbire molto carbonio.

Questi ecosistemi di carbonio blu sono più densi di quelli sulla terra e hanno un altro vantaggio rispetto a quelli terrestri perché non bruciano.

Di ritorno a Formentera, San Felix spera che cresca la consapevolezza dell'importanza della posidonia: “Vorrei che fossimo tutti più consapevoli della quantità di Posidonia che è stata distrutta e di come possiamo impedire che ciò accada facilmente. Questa fanerogama è vitale per l'ambiente marino ", conclude.

Per tutta la durata della Green Week le nostre redazioni news e magazine esplorano storie e soluzioni da tutta l'Europa per un pianeta più verde.