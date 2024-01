Di Euronews

In gara anche due italiane nella categoria migliori attrici non protagoniste

PUBBLICITÀ

Tre serie hanno dominato la 75esima edizione degli Emmy, che si è tenuta nel 2024 anziché nel 2023 a causa degli scioperi che hanno interessato il settore dell'intrattenimento e del cinema negli scorsi mesi.

La sera del 15 gennaio, giorno di festa negli Stati Uniti, in cui si celebra il Martin Luther King day, la serie drammatica Succession, sulla vita del magnate dell'editoria Rupert Murdoch, ha portato a casa sei titoli. Lo stesso numero di riconoscimenti raggiunto da The bear, serie commedia che affronta diversi temi tra cui la cultura del cibo. Ha conquistato cinque premi la mini serie NetflixBeef, in cui recita la comica statunitense di origine asiatica Ali Wong.

Nulla di fatto per le due candidate italiane. Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, nominate come migliori attrici non protagoniste per la seconda stagione della serie Hbo The white lotus, non ce l'hanno fatta contro Jennifer Coolidge: la leggendaria mamma di Stifler nel cult American Pie, tornata alla ribalta grazie alla serie diretta da Mike White.

L'elenco di tutti i vincitori degli Emmy 2023

Serie tv

Miglior serie drammatica - Succession (Sky e Now)

Miglior serie commedia - The Bear (Disney+)

Migliori miniserie - Beef (Netflix)

migliori attori

Migliore interpretazione maschile drammatica - Kieran Culkin (Succession)

Migliore interpretazione femminile drammatica - Sarah Snook (Succession)

Migliore attore non protagonista in una serie commedia - Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Migliore attrice non protagonista in una serie commedia - Ayo Edebiri (The Bear)

Migliore attore non protagonista in una serie drammatica - Matthew Macfadyen (Succession)

Migliore attrice non protagonista in una serie drammatica - Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Miglior interpretazione maschile in commedia - Jeremy Allen White (The Bear)

Migliore interpretazione femminile in commedia - Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Miglior attore in una miniserie - Steven Yeun (Beef)

Miglior attrice in una miniserie - Ali Wong (Beef)

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film - Paul Walter Hauser (Black Bird)

Migliore attrice non protagonista in una miniserie o film - Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

PUBBLICITÀ

Sceneggiature

Sceneggiatura serie commedia - The Bear di Christopher Storer

Sceneggiatura serie drammatica - Succession di Jesse Armstrong

Sceneggiatura miniserie - Beef di Lee Sung Jin

Miglior regia

Regia per una serie commedia - The Bear di Christopher Storer

Regia per una serie drammatica - Succession di Mark Mylod

PUBBLICITÀ

Regia di una miniserie - Beef di Lee Sung Jin

Programmi tv

Reality - RuPaul’s Drag Race

Varietà - Last Week Tonight With John Oliver

Talk show - The Daily Show With Trevor Noah

Speciali Live - Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium