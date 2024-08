Il fedora di feltro marrone di Harrison Ford del secondo capitolo della serie Indiana Jones è stato battuto alla seconda asta di Entertainment Memorabilia di Propstore a Los Angeles, diventando il cappello più costoso della saga

PUBBLICITÀ

È uno degli oggetti di scena più iconici di sempre, un pezzo di memorabilia cinematografica molto ambito da ogni collezionista appassionato e ha battuto il record: il fedora di feltro marrone di Harrison Ford del secondo capitolo di Indiana Jones è diventato il cappello più costoso della serie.

Il cappello di Indiana Jones e il Tempio Maledetto ha più che raddoppiato la sua stima pre-asta di 250.000-500.000 dollari alla seconda Asta Live di Entertainment Memorabilia di Propstore Los Angeles del 2024, ed è stato venduto per ben 630.000 dollari (circa 570.000 euro).

Il borsalino proveniva dalla collezione del defunto stuntman Dean Ferrandini, che ha fatto da controfigura a Harrison Ford in Temple of Doom.

"Questo borsalino è stato realizzato appositamente per il secondo capitolo della serie di Indiana Jones e corrisponde alle riprese cinematografiche, ai fotogrammi di produzione e ai filmati dietro le quinte di Ford nel villaggio ambientato in Sri Lanka, nell'inseguimento con il carrello da miniera girato agli Elstree Studios e nella sequenza del fiume girata negli Stati Uniti", ha dichiarato Prop Store.

La vendita del cappello del secondo capitolo di Indiana Jones batte il record precedente

Prima di questa vendita, il precedente record di fedora di Indiana Jones più costoso acquistato all'asta era un cappello dell'epoca de I predatori dell'arca perduta, il primo capitolo della saga, venduto per 500.000 dollari (452.000 euro) nel 2015.

Il fedora è stato uno dei pezzi forti dell'asta di agosto del Prop Store di cimeli cinematografici e televisivi, che comprendeva anche oggetti dei franchise di Star Wars, Scream, Harry Potter e James Bond.

L'elmetto da scout imperiale utilizzato nel film di Star Wars Il ritorno dello Jedi del 1983 è stato acquistato per 315.000 dollari (285.000 euro); una bacchetta luminosa utilizzata da Daniel Radcliffe in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è stata aggiudicata per 53.550 dollari (48.400 euro); un abito indossato da Daniel Craig nel film di James Bond Skyfall del 2012 è stato venduto per 35.000 dollari (31.600 euro); e un distintivo della flotta stellare di Star Trek: Voyager è stato venduto per 6.300 dollari (5.700 euro).

L'asta Propstore si è svolta a Los Angeles dal 15 al 18 agosto.