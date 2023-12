Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Si ritiene che l'opera d'arte sia legata alla guerra tra Israele e Hamas. Appena esposta è stata rimossa da due sconosciuti, ma alcuni hanno pensato che possa esserci proprio Banksy dietro al gesto

Un'opera di Banksy è stata rubata meno di un'ora dopo che l'artista aveva confermato su Instagram che il pezzo era suo.

L'enigmatico street artist aveva presentato a Peckham, nel sud di Londra, una nuova opera contro la guerra, che raffigurava un cartello stradale di "stop" con tre droni militari in 3D, che si ritiene si riferisca alla guerra in corso tra Israele e Hamas. Meno di un'ora dopo essere stata esposta, due uomini di cui non si conosce l'identità l'hanno rimossa.

In precedenza, Banksy aveva condiviso una foto dell'opera sul suo Instagram per confermare ufficialmente che era lui l'autore.

Considerando la natura concettuale del lavoro di Banksy, che può comportare la distruzione delle sue stesse opere, alcuni hanno ipotizzato che il "furto" fosse parte del piano fin dall'inizio.

Tuttavia, finora non ci sono indicazioni che dietro la rimozione dell'opera ci sia proprio il noto artista.

Banksy, che nelle sue opere fa spesso riferimento a questioni contemporanee e che in passato ha realizzato opere di street art a Gaza, con il suo "stop" sembra chiedere un cessate il fuoco.

Nel 2015, dopo aver visitato la Palestina per realizzare una serie di murales, ha scritto sul suo sito web: "Gaza viene spesso descritta come 'la più grande prigione a cielo aperto del mondo' perché a nessuno è permesso di entrare o uscire. Ma questo mi sembra un po' ingiusto nei confronti delle prigioni, che non hanno l'elettricità e l'acqua potabile tagliate a caso quasi ogni giorno".

All'inizio di quest'anno, abbiamo riferito che Banksy aveva apparentemente rivelato il suo vero nome in un'intervista del 2003, recentemente riportata alla luce. Resta da confermare se si tratti effettivamente di lui.