Di Euronews Agenzie: Ansa

L'esercito israeliano continua la sua operazione nella Striscia di Gaza il giorno dopo l'approvazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu. Hamas fa sapere di aver perso i contatti con il gruppo di miliziani che deteneva cinque ostaggi israeliani

Proseguono gli attacchi israeliani e i combattimenti a terra a Gaza dopo la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha approvato gli aiuti senza un appello al cessate il fuoco.

Sabato Israele ha continuato la sua offensiva nella Striscia, con le autorità di Hamas che hanno riferito di pesanti bombardamenti in diverse città, ore dopo che le potenze mondiali hanno chiesto che venissero concessi più aiuti. Il portavoce delle Brigate al Qassam Abu Obeid ha poi fatto sapere che sono stati persi i contatti con un gruppo di miliziani che teneva prigionieri cinque ostaggi israliani, ritenendo che siano tutti morti.

Persi i contattatti con cinque ostaggi israeliani

Dei cinque "prigionieri sionisti" che sarebbero morti, Obeida ha citato Haim Perry, Yoram Metzger e Amiram Cooper. "Riteniamo che siano morti a causa degli abominevoli bombardamenti dell'aviazione israeliana", ha aggiunto Obeida. Tutti e tre gli ostaggi erano comparsi in un videodiffuso da Hamas il 18 dicembre scorso dal titolo 'Nonabbandonateci durante la vecchiaia'. Lo stesso video è stato rilanciato oggi con la scritta: 'Sette giorni cosa è successo? Chiamate Gerusalemme, tutte le informazioni ce l'hanno loro'. Accluso c'è un numero di telefono indicato come quello dell'ufficio del premier Benyamin Netanyah****u. In Israele il video del 18 dicembre scorso non fu rilanciato per non alimentare "il terrorismo psicologico".

Idf: "Uccisi ottomila terroristi affiliati ad Hamas"

L'esercito israeliano ha aggiornato sabato il numero dei combattenti di Hamas uccisi dallo scorso 7 ottobre. "Ottomila terroristi affiliati ad Hamas e alla Jihad islamica palestinese (PIJ) nella Striscia di Gaza sono stati uccisi", hanno fatto sapere i vertici dell'Idf. Pubblicato poi un filmato che mostra le operazioni delle truppe intorno all'area di Issa, nella Striscia e gli attacchi aerei contro diversi obiettivi di Hamas. In Israele per tutta la giornata di sabato hanno suonato l'allarme razzi.

Oltre duecento morti in 24 ore a Gaza

Venerdì, gli attacchi aerei israeliani hanno raso al suolo due case, una a Gaza City e l'altra nel campo profughi urbano di Nuseirat, nel centro del territorio. L'attacco a Gaza City ha ucciso 76 persone della famiglia al-Mughrabi, rendendolo uno dei più letali della guerra, ha dichiarato Mahmoud Bassal, portavoce del dipartimento della Difesa civile di Gaza.Tra le persone uccise c'erano Issam al-Mughrabi, un impiegato veterano del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, sua moglie e i loro cinque figli.

Più tardi, venerdì, un attacco ha polverizzato la casa di Nuseirat di Mohammed Khalifa, un giornalista televisivo locale, uccidendo lui e almeno altre 14 persone, secondo i funzionari del vicino ospedale dei Martiri di Al Aqsa, dove sono stati portati i corpi. I fedeli hanno tenuto le preghiere funebri sabato nel cortile dell'ospedale, mentre le squadre di soccorso hanno continuato a cercare i sopravvissuti. Le gambe di almeno due corpi sono state viste sotto quello che sembrava essere un tetto crollato. In totale si contano almeno 201 morti a Gaza nelle ultime 24 ore e 368 feriti a causa degli attacchi israeliani nell'enclave, secondo il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas.Il nuovo bilancio porta i morti a Gaza dall'inizio della guerra a 20.258, con 53.688 feriti.

L'allarme di Oms e Onu per il rischio carastia

Le Nazioni Unite continuano ad avvertire della terribile situazione umanitaria dei palestinesi: "Quattro su cinque delle persone più affamate del mondo si trovano a Gaza", ha dichiarato Antonio Guterres.

Il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato sui social media che "a Gaza si profila la carestia".