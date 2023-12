Il filosofo Noam Chomsky compie 95 anni

Ecco come Noam Chomsky, che compie 95 anni, è diventato uno dei filosofi più celebri al mondo.

Sono finiti i tempi in cui i filosofi erano le celebrità più in voga. In epoca ellenica, chi poteva far parlare di sé più di Diogene il Cinico che dormiva in una botte o dell'esecuzione di Socrate con la cicuta? Migliaia di anni dopo, in Francia, le folle si radunavano per ascoltare gli sconvolgenti pensieri esistenzialisti di Jean-Paul Sartre o le letture femministe di Simone de Beauvoir.

L'epoca attuale è invece un po' a corto di filosofi famosi. A parte Slavoj Žižek e Jordan B. Peterson, sembra che l'ultimo baluardo della filosofia sia Noam Chomsky, che oggi compie 95 anni. Chomsky è originario di Filadelfia, figlio di immigrati ebrei provenienti dall'Impero russo.

Chomsky ha ottenuto una laurea e un dottorato di ricerca all'Università della Pennsylvania, specializzandosi dapprima in linguistica ed ebraico moderno, per poi specializzarsi in filosofia della linguistica.

Per quello che secondo molti è il più famoso filosofo vivente, è curioso che il background accademico di Chomsky riguardi un'area della filosofia di nicchia.

Infatti, il suo più grande contributo alla filosofia accademica è rappresentato dalla sua teoria della grammatica universale. Senza entrare troppo nei dettagli, Chomsky ha sostenuto che gli esseri umani hanno un senso innato della grammatica linguistica che precede qualsiasi apprendimento del linguaggio. Questo, secondo lui, è il motivo per cui gli esseri umani sono così bravi ad apprendere le lingue complesse che parliamo fin da piccoli.

Noam Chomsky, right, stands during a press conference to support the Gaza-bound flotilla in the port of Gaza City, Saturday, Oct. 20 , 2012. Hatem Moussa/AP

Se le sue teorie sulle strutture grammaticali e sintattiche lo hanno reso una celebrità nel suo campo, è stato il passaggio di Chomsky alla critica politica pubblica a renderlo veramente famoso.

A partire dagli anni '60, Chomsky pubblicò il suo dissenso politico contro la guerra del Vietnam, con atti pubblici di protesta. Chomsky ha continuato a pubblicare opere di filosofia politica che sostengono posizioni contrarie alla guerra, all'antifascismo e alla libertà di parola. Questi valori sono stati notoriamente messi in discussione quando ha difeso il diritto del negazionista francese dell'Olocausto Robert Faurisson di sostenere la sua posizione, indipendentemente da quanto fosse orribile.

Julian Assange, left, stands with American linguist, philosopher and writer Noam Chomsky Yui Mok/ap

Per celebrare il suo 95° compleanno, ecco alcune delle principali citazioni di Chomsky.

"Se non crediamo nella libertà di espressione per le persone che disprezziamo, allora non ci crediamo affatto".

"La democrazia neoliberale, invece di cittadini, produce consumatori. Invece di comunità, produce centri commerciali. Il risultato alla fine è una società atomizzata di individui disimpegnati che si sentono demoralizzati e socialmente impotenti".

"L'ottimismo è una strategia per creare un futuro migliore. Perché se non si crede che il futuro possa essere migliore, è improbabile che ci si assuma la responsabilità di renderlo tale".