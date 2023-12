La notte dei Krampus, gli spaventosi demoni di San Nicola

Come ogni anno, arriva la Krampusnacht, ovvero la notte dei Krampus, gli spaventosi demoni che affiancano San Nicola nella tradizione mitteleuropea.

PUBBLICITÀ

Ogni anno, il 5 dicembre si celebra la Krumpusnacht: la Notte dei Krampus. Nella leggenda popolare dell'Europa centrale, e in particolare in Germania, questa figura antropomorfa metà capra e metà demone è l'anti-San Nicola, che punisce i bambini che si comportano male durante il periodo natalizio.

Il 6 dicembre, giorno di San Nicola, il santo ricompensa i bambini buoni con dei regali. La notte precedente, invece, tutti i bambini cattivi ricevono la visita di Krampus, che tradizionalmente picchia i bambini con rami o regala loro carbone. In alcuni casi, la leggenda narra che il Krampus li mangia o li porta all'inferno.

Il nome del mostro peloso deriva dalla parola tedesca Krampen, che significa "artiglio", e secondo la leggenda è il figlio di Hel, il dio norreno degli inferi.

Krampus doing his thing Auktionshaus Markus Weissenböck

La chiesa cattolica ha cercato di eliminare il personaggio del Krampus dalla narrazione popolare per la sua somiglianza con il diavolo, e i nazisti hanno addirittura vietato il Krampus per le sue origini pagane. Più recentemente, in Austria alcuni hanno messo in dubbio il fatto che la tradizione sia adatta ai bambini.

La figura del Krampus però continua a essere popolare. Sono ancora moltissime le parate tradizionali che ogni anno celebrano Krampus, in particolare la Krampuslauf (corsa di Krampus), in cui i partecipanti, travestiti da Krampus, cercano di spaventare i più piccoli.

Questa antichissima figura sta addirittura attraversando una sorta di rinascita culturale. Mentre la tradizione secolare del Krampusnacht è celebrata soprattutto in Germania e in Austria, negli ultimi anni l'inquietante leggenda è arrivata anche nella cultura popolare, in TV, nei film e nei videogiochi.

Krampus (2015) Legendary Pictures

Il personaggio è apparso in episodi di Scooby Doo e American Dad!, nel film horror del 2015, Krampus, con Adam Scott e Toni Collette, e in una serie di sequel / spinoff, come Krampus: The Reckoning, Krampus Unleashed, Krampus: Il ritorno del diavolo e anche Mamma Krampus.

Quindi, per tutti coloro che si sono persi Halloween e hanno bisogno di un bello spavento prima che l'allegria stagionale faccia inevitabilmente capolino, oggi è il vostro giorno (o meglio, la vostra notte).