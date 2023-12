Ecco le pagine più cliccate su Wikipedia nel 2023

Riuscite a indovinare qual è stato l'argomento più cercato su Wikipedia quest'anno?

Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si rivolgono a Wikipedia per capire meglio il mondo che li circonda e ogni anno l'enciclopedia online gratuita pubblica i dati relativi agli argomenti più ricercati dell'anno.

L'articolo più popolare del 2023 riguardava ChatGPT, con quasi 50 milioni di pagine viste.

Dal suo lancio, avvenuto poco più di un anno fa, ChatGPT ha creato un grande interesse nel pubblico. Il chatbot ha anche contribuito a far crescere il dibattito sulle promesse e sui potenziali pericoli dell'IA generativa e sulla minaccia che rappresenta per il mondo della cultura.

Il primo posto di ChatGPT sembra quasi ironico: "ChatGPT fa parte degli strumenti di intelligenza artificiale generativa che viene addestrato sui dati di Wikipedia, da cui estrae grandi quantità di contenuti per rispondere alle domande delle persone", ha dichiarato Anusha Alikhan, responsabile delle comunicazioni della Wikimedia Foundation. "Quindi, il fatto che milioni di persone vadano su Wikipedia per conoscere ChatGPT è particolarmente interessante".

Il secondo articolo più letto su Wikipedia nel 2023 è stato l'elenco annuale dei decessi, pagina frequentatissima tutti gli anni. Anche le singole voci di personaggi illustri deceduti hanno riscosso un notevole interesse quest'anno, tra cui le pagine di Matthew Perry e Lisa Marie Presley.

Secondo i dati diffusi dalla Wikimedia Foundation, l'associazione no-profit che si occupa dell'enciclopedia online libera e pubblica, quest'anno Wikipedia ha totalizzato più di 84 miliardi di visualizzazioni.

Ecco i 25 articoli più importanti di quest'anno su Wikipedia in lingua inglese:

1. ChatGPT: 49.490.406 visualizzazioni

2. Morti nel 2023: 42.666.860 visualizzazioni

3. Coppa del mondo di cricket 2023: 38.171.653 visualizzazioni

4. Indian Premier League: 32.012.810 visualizzazioni

5. Oppenheimer (film): 28.348.248 visualizzazioni

6. Coppa del mondo di cricket: 25.961.417 visualizzazioni

7. J. Robert Oppenheimer: 25.672.469 visualizzazioni

8. Jawan (film): 21.791.126 visualizzazioni

9. 2023 Indian Premier League: 20.694.974 visualizzazioni

10. Pathaan (film): 19.932.509 visualizzazioni

11. The Last of Us (serie TV): 19.791.789 visualizzazioni

12. Taylor Swift: 19.418.385 visualizzazioni

13. Barbie (film): 18.051.077 visualizzazioni

14. Cristiano Ronaldo: 17.492.537 visualizzazioni

15. Lionel Messi: 16.623.630 visualizzazioni

16. Premier League: 16.604.669 visualizzazioni

17. Matthew Perry: 16.454.666 visualizzazioni

18. Stati Uniti: 16.240.461 visualizzazioni

19. Elon Musk: 14.370.395 visualizzazioni

20. Avatar: La via dell'acqua: 14.303.116 visualizzazioni

21. India: 13.850.178 visualizzazioni

22. Lisa Marie Presley: 13.764.007 visualizzazioni

23. Guardiani della Galassia Vol. 3: 13.392.917 visualizzazioni

24. Invasione russa dell'Ucraina: 12.798.866 visualizzazioni

25. Andrew Tate: 12.728.616 visualizzazioni

Secondo la Wikimedia Foundation, questa classifica è stata creata utilizzando i dati del 28 novembre. I numeri per l'intero anno saranno aggiornati dalla fondazione il 3 gennaio 2024.

I Paesi che più degli altri hanno utilizzato a Wikipedia in inglese nel 2023 sono gli Stati Uniti (33,2 miliardi di visualizzazioni) e il Regno Unito (9 miliardi), seguiti da India (8,48 miliardi), Canada (3,95 miliardi) e Australia (2,56 miliardi).

Il sito è stato lanciato nel gennaio 2001. Si descrive come "un'enciclopedia online a contenuto libero scritta e mantenuta da una comunità di volontari, noti collettivamente come wikipediani".