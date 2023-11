Jimmy Wales racconta a Euronews Next le "terribili" fasi iniziali di ChatGPT, le sfide per OpenAI e la sua piattaforma di social media open-source.

ChatGPT, il popolarissimo strumento di intelligenza artificiale generativa (AI) di OpenAI, è attualmente un "pasticcio" quando viene utilizzato per scrivere articoli su Wikipedia, ha dichiarato il fondatore della piattaforma Jimmy Wales a Euronews Next.

Un articolo di Wikipedia scritto con ChatGPT-4 è "terribile" e "non funziona per niente", dice, perché "si perdono molti contenuti e ci sono molti errori. Gli strumenti di intelligenza artificiale si sbagliano in modo plausibile, ma inventando le fonti: è un pasticcio".

Il fondatore di Wikipedia si spinge addirittura a prevedere che per realizzare un'intelligenza artificiale davvero capace di superare le competenze e capacità umane ci vorranno almeno 50 anni.

Secondo Jimmy Wales è possibile che l'IA superi gli esseri umani in un futuro lontano, ma è molto più probabile che gli strumenti dell'IA continuino a rappresentare un supporto per le attività intellettuali umane.

OpenAI, la start-up di maggior valore negli Stati Uniti, ha fatto molto discutere l'anno scorso con ChatGPT. Questo chatbot è capace di ricevere istruzione e di rispondere a delle domande, fornendo contenuti simili a quelli prodotti dall'intelligenza umana e basati su fonti raccolte online. Lo strumento può essere utilizzato per scrivere saggi, testi di canzoni o persino consigli sulla salute, anche se spesso capita che fornisca informazioni sbagliate.

Ma anche OpenAI è stata al centro della bufera la settimana scorsa, con il licenziamento e la riassunzione nel giro di poche ore del suo CEO e cofondatore Sam Altman.

Wales ha dichiarato che è "preoccupante" che ciò sia avvenuto per un'azienda così influente, ma che "probabilmente ce ne dimenticheremo come se non fosse successo nulla". Secondo il fondatore di Wikipedia, l'azienda probabilmente si rimetterà in sesto, se saprà approfittare di questa "buona lezione per tutte le start-up: bisogna davvero pensare, anche in una fase iniziale, alla governance e alla stabilità del processo decisionale".

Wikipedia e IA insieme

Nonostante le sue critiche agli attuali modelli di IA generativa, Wales non ha escluso l'utilizzo dell'IA per Wikipedia. Se si costruisse uno strumento in grado di trovare errori in un articolo di Wikipedia confrontandolo con le fonti utilizzate, si potrebbe contribuire a eliminare le imprecisioni.

Il fondatore della più famosa enciclopedia open-source online ha anche dichiarato a Euronews Next che prenderebbe in considerazione di lavorare con un'azienda di IA open-source che soddisfi i principi di Wikipedia, ma ha chiarito che non ci sono progetti particolari a riguardo per il momento. Si tratterebbe, in ogni caso, di una decisione da non prendere alla leggera.

"La maggior parte delle aziende, non solo le associazioni senza scopo di lucro come la nostra, devono stare molto, molto attente quando decidono di basare la propria attività su una tecnologia controllata da qualcun altro, perché se quest'ultima decide di andare in una direzione diversa, l'intera attività potrebbe essere a rischio", ha detto.

Per creare un equilibrio di genere e combattere la disinformazione, Wikipedia ha un esercito di "wikipediani", per lo più redattori volontari di sesso maschile. Wales ha dichiarato che i wikipediani sono in grado di riconoscere la differenza tra i siti web falsi e di capire facilmente se il testo è stato scritto da un essere umano.

Ma i pregiudizi sono molto più difficili da affrontare, perché possono essere storici; per esempio, nel XIX secolo c'erano meno scienziate e all'epoca non si scriveva molto su di loro, il che significa che i wikipediani hanno meno fonti cui attingere. Esistono anche pregiudizi inconsci, per cui un wikipediano nerd tecnologico di 28 anni può avere interessi diversi rispetto a una madre di 55 anni.

La diversità dunque è fondamentale per cercare di combattere i pregiudizi. "Si tratta di un problema reale e ovviamente sentiamo una forte responsabilità: molte informazioni dipendono da Wikipedia, così come i modelli di intelligenza artificiale", ha dichiarato Wales a Euronews Next. "Non vogliamo insegnare ai robot ad avere pregiudizi, vogliamo fare le cose per bene".

Il litigio con Elon Musk

La disinformazione e l'odio online sono stati un vero problema per Wales e lo hanno anche portato a scontri con il capo di X (ex Twitter) Elon Musk, che ha offerto un miliardo di dollari (915 milioni di euro) perché Wikipedia cambiasse il suo nome in "Dickipedia".

Wales non ha mai risposto al commento di Musk, che secondo lui non meritava una risposta. L'offerta è arrivata dopo che Wales ha criticato Musk per il licenziamento dei moderatori di X, decisione che secondo il capo di Wikipedia lascia proliferare dichiarazioni razziste e comportamenti tossici sulla piattaforma.

"Non puoi gestire una piattaforma tossica e aspettarti che gli inserzionisti scelgano comunque di darti dei soldi", ha detto Wales, aggiungendo che lui e Musk sono in rapporti "amichevoli".

Il patron di Wikipedia ha anche dichiarato che usa ancora X, ma che ha cancellato l'app dal suo telefono, per occuparsi di altre attività meno tossiche.

Il suo esperimento sui social media

Wales ha lanciato una propria piattaforma di social network che, a suo dire, ha un approccio "completamente diverso" rispetto a X.

La scorsa settimana, in occasione del Web Summit, Wales ha annunciato la versione beta del suo progetto chiamato Trust Cafe, una nuova comunità online che, a suo dire, darà più spazio ai membri più affidabili.

Il progetto, rivelato per la prima volta a settembre, viene descritto come un esperimento per una piattaforma di social media amichevole e open-source, senza troppe pretese commerciali.

Wales l'ha definita un incrocio tra X e Reddit, dove si può discutere di determinati argomenti senza essere limitati a un determinato numero di caratteri e senza un unico proprietario di una discussione. "Reddit è allo stesso tempo fantastico e orribile. Noi invece vogliamo costruire una rete con una governance molto più ampia", ha dichiarato Wales.

Pur ammettendo che l'odio online e i comportamenti tossici saranno sempre presenti tra gli utenti, Wales è ottimista. "Se ci sono persone fondamentalmente ragionevoli e a cui si dà abbastanza potere, potremo ottenere una piattaforma fondamentalmente ragionevole: Però ci sarà sempre qualche pazzo, ci saranno sempre dei dibattiti che diventeranno un po' violenti. È la natura umana", ha detto Wales.

"Ma finché si riesce a mantenere un clima sano, allora si può avere una piattaforma aperta davvero interessante, dove le persone possono davvero confrontare le loro idee".