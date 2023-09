Ora dovrà essere votato dagli iscritti per essere ratificato

Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood è finito, per ora. Dopo oltre quattro mesi di sciopero, indetto principalmente per chiedere migliori salari e una regolamentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di scrittura, i sindacati hanno annunciato di aver raggiunto un accordo provvisorio con l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi.

L'accordo, approvato dai consigli direttivi della Wgaw e della Wgae (le rappresentanze sindacali degli sceneggiatori dell'ovest e dell'est del Paese), dovrà però essere votato dagli 11.500 iscritti prima di poter essere ratificato. Il voto si terrà tra il 2 e il 9 ottobre.

Avendo revocato lo sciopero, gli autori potranno tornare al lavoro durante il processo di ratifica ma questo, specifica il sindacato, "non pregiudica il diritto dei membri di prendere una decisione finale sull'approvazione del contratto".

Ora i produttori cercheranno di raggiungere un accordo anche con la categoria degli attori, che si erano uniti allo sciopero lo scorso luglio.

L'Accordo

L'accordo ha un valore minimo di tre anni. Prevede un aumento della maggior parte dei minimi contrattuali: +5% alla ratifica del contratto, +4% nel 2024 e +3,5% nel 2025.

Tra gli altri termini, l'accordo regola finalmente il rapporto con l'intelligenza artificiale. Le parti hanno concordato che l'Ia non potrà scrivere o riscrivere materiale letterario. In caso contrario tale materiale non sarà considerato originale, e non potrà essere utilizzato per minare il credito o diritti di un autore.

Lo scrittore potrà scegliere di utilizzare l'intelligenza artificiale se la società acconsente e a condizione che segua le politiche aziendali, ma da parte sua la società non può chiedere allo scrittore di utilizzare software Ia e deve sempre esplicitare al professionista se qualsiasi materiale lui fornito è stato generato o integrato con l'intelligenza artificiale.

Inoltre, sarà vietato lo sfruttamento del materiale degli scrittori per addestrare l'intelligenza artificiale.