Hollywood: I fan commemorano Tina Turner

La strada più famosa di Hollywood si riempie di fiori. I fan di Tina Turner commemorano l'artista scomparsa lo scorso mercoledì all'età di 83 anni, dopo una lunga malattia.

La ricordano come colei che ha "aperto le porte" a molti artisti, come la "donna forte" nell'affrontare le difficoltà, una ispirazione per il mondo della musica.

"La sua voce, i suoi movimenti, tutto ciò che faceva, aveva una voce come... nessun altro aveva una voce come la sua - forte e potente," ha detto una donna, deponendo dei fiori.

"Faceva gioire tutti con la musica. Voglio dire, ha dato il massimo. E così, quello che ci ha dato attraverso la sua danza, attraverso le sue performance...È stato incredibile," ha detto un ragazzo, anche lui davanti alla stella della Turner per commemorarla.