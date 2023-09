Inaugurato nel 1504, il David di Michelangelo ha avuto una genesi e una storia che non tutti conoscono

Sono poche le opere d'arte che si possono definire "perfette". Spesso la vera bellezza deriva proprio dalle sue imperfezioni, ma questa non è una di quelle. Quasi un secolo prima che il maestro rinascimentale Michelangelo concepisse il David, altri artisti furono incaricati di creare una serie di Dodici Apostoli per la Cattedrale di Firenze. La prima fu la statua in terracotta di Giosuè, scolpita da Donatello nel 1410. Seguì una statua di Ercole nel 1463, opera di Agostino di Duccio.

Ad Agostino fu chiesto di creare una statua di David. Tuttavia, egli interruppe il lavoro quando il suo maestro Donatello morì nel 1466. Dopo che i tentativi di trovare un sostituto andarono a vuoto, con gli artisti che non completavano il lavoro, si dovette attendere fino al 1501 perché il contratto ufficiale venisse affidato al ventiseienne Michelangelo.

Dal 1501 al 1504, Michelangelo lavorò il marmo per creare il capolavoro. Sebbene inizialmente fosse destinata alla cattedrale di Firenze, la statua fu spostata più volte, poiché diversi artisti (tra cui Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli) non erano d'accordo sulla sua collocazione. Alla fine si decise che il David sarebbe stato collocato all'ingresso del Palazzo della Signoria, il municipio della città. Fu così svelato al pubblico l'8 settembre del 1504.

Ecco alcune curiosità sul David di Michelangelo:

Il marmo è stato riciclato

Nel tempo necessario per scegliere Michelangelo come scultore giusto per il David, due scultori ci provarono. Sia Agostino che Antonio Rossellino non riuscirono a far decollare il progetto del David dal grande e pesante blocco di marmo che avevano ricevuto.

Invece di dare a Michelangelo un nuovo blocco di marmo, gli fu consegnato lo stesso pezzo che Agostino gli aveva commissionato per la prima volta nel 1464. Una vittoria per il riciclo!

Il David è imperfetto

Ok, mi avete beccato. Ho iniziato il pezzo definendo il David un'opera d'arte perfetta, ma in realtà presenta alcune irregolarità. I ricercatori dell'università di Stanford hanno fatto notare che gli occhi del David non puntano esattamente nella direzione giusta. L'occhio destro punta sulla breve distanza, mentre il sinistro fissa in lontananza.

Sempre a proposito di imperfezioni, la mano destra di David è anormalmente grande. Questo però è stato fatto di proposito, perché si dice che David sia "forte di mano". Accidenti, però!

Turisti ammirano il David di Michelangelo Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Testa grande

Un altro aspetto sproporzionato è la testa del David. Non si tratta però di un'imperfezione. La testa e le braccia di David sono significativamente più grandi rispetto a un modello in scala di un uomo, perché Michelangelo sapeva che la maggior parte delle persone avrebbe visto la statua dal basso.

Quando si guarda in alto, il David ha proporzioni imponenti. E non c'è da stupirsi, visto che la statua è alta 5 m e 17 cm. O, in altre parole, all'incirca come una giraffa adulta.

Ce ne può essere solo uno

Mentre l'originale si trova ancora a Firenze, esistono 30 copie a grandezza naturale della leggendaria statua in tutto il mondo. Molte di queste si trovano in gallerie internazionali, ma forse il luogo più intrigante per ammirare una delle copie è il Palazzo della Signoria, dove la statua fu posizionata per la prima volta. Quella vera si trova poco più avanti, nella Galleria dell'Accademia.

Una statua controversa

Nel corso dei secoli, il nudo del David ha fatto discutere. La regina Vittoria ordinò di applicare una foglia di fico in gesso alla versione che le fu donata nel 1857.

Anche quest'anno, i genitori di una scuola della Florida hanno chiesto che le immagini del David completamente nudo fossero rimosse dai libri didattici. Il preside della Tallahassee Classical School ha finito per dimettersi. Come se non bastasse, quest'anno la pubblicità di un ristorante italiano sulla rete di trasporti di Glasgow è stata costretta a coprire i genitali del povero David.