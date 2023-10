Musica, arte e cucina: alla scoperta di Chicago, città del blues

In "Notes from the Usa" il cantautore nordirlandese Foy Vance ci porta alla scoperta di diverse città degli Stati Uniti, per sperimentare la musica, il cibo e la cultura del posto.

Mi chiamo Foy Vance. Sono un cantautore dell'Irlanda del Nord e ho girato tutto il mondo, ma c'è un posto in cui la musica continua ad attirarmi: gli Stati Uniti. Sono in viaggio per visitare diverse città del Paese, sperimentare la musica, il cibo e la cultura del posto. Questo è "Notes from the Usa".

Oggi sono a Chicago, Illinois, una delle città più grandi e influenti d'America: dal blues rock alla musica house e tutto quello che c'è in mezzo. Chicago ha una ricca storia di artisti che portano nuove sonorità nel mondo. Per prima cosa ho visitato uno dei leggendari locali blues della città, il Rosa's Lounge, per saperne di più sull'evoluzione del blues a Chicago da un musicista locale: Wayne Baker Brooks.

"Chicago è la capitale del blues - dice Brooks -. Credo che questo sia il luogo di nascita di tutta la musica americana, grazie a Muddy Waters. Quando ha elettrificato il blues l'ha trasformato in qualcosa di diverso. Il termine blues è associato alla tristezza e alla depressione, ma poi si aggiunge la musica e ottieni l'esatto contrario, perché il blues ti fa stare meglio qualunque sia il motivo della tua tristezza.

Quali sono le tappe obbligatorie per gli amanti della musica a Chicato? "Sicuramente il Rosa's, è qui da quasi 40 anni - dice Brooks -. Qui la vita pulsa. Questo posto ha mantenuto vivo il blues per tanto tempo. Molte delle leggende di Chicago hanno suonato qui. Una volta anche il presidente Obama ha fatto una festa qui. Poi ci sono il Kingston Mines e il Chicago Blues Fest".

Dopo aver assaggiato il Chicago Dog e l'Italian Beef, due punti fermi del celebre panorama gastronomico di Chicago, mi addentro nella città per incontrare un Chicago Greeter: sono abitanti che hanno aperto la loro città ai visitatori con visite guidate gratuite.

La mia guida di oggi, Jared Wouters, mi spiega il punto di vista di un abitante del luogo. "Il Chicago Greeter è un volontario che guida le persone in tour personalizzati - dice Wouters -. Accompagniamo gruppi da 1 a 6 persone e passiamo 2 o 3 ore a mostrargli la città e a fargli capire cosa significa essere un abitante di Chicago".

Cosa distingue Chicago dalle altre città? "Credo che una delle cose più belle di Chicago sia il nostro fiume - dice Wouters - Si può esplorare con una passeggiata lungo le banchine o in kayak o su una barca turistica. Poi abbiamo un meraviglioso lungolago, che ti dà davvero la possibilità di ammirare la skyline da un punto panoramico diverso. Poi c'è l'ospitalità del Midwest: qui la gente è estroversa. In altri posti ci vuole più tempo per rompere il ghiaccio, ma gli abitanti del Midwest ti salutano subito con calore".

Dopo aver ammirato alcune pietre miliari della città, famose in tutto il mondo, decido di visitare un edificio meno noto ma che è parte integrante della città. Frederick Dunson, partner commerciale del leggendario padrino della musica house, Frankie Knuckles, si è offerto di accompagnarmi in un viaggio della memoria per mostrarmi la sede originale del magazzino dove è nata la musica house nei primi anni '80. "La musica house è una musica che ti fa stare bene - dice Frankie -. È musica nata e prodotta a Chicago, che suona come Chicago".

È incredibile apprendere di prima mano quanta musica abbia preso vita qui a Chicago. È una città che mantiene il suo status di metropoli americana, con un'architettura sbalorditiva, un panorama musicale vivace e un insieme di musei e istituti culturali di livello mondiale.