Il direttore d'orchestra Dudamel e la musica che costruisce ponti

Restituire agli altri quello che la vita gli ha dato. È la filosofia che anima il **direttore d'orchestra venezuelano di fama mondiale, Gustavo Dudamel.

**

Dudamel, che è stato nominato direttore musicale e artistico dell'Orchestra Filarmonica di Los Angeles nel 2009 e, nel 2021, direttore musicale dell'Orchestra dell'Opera di Parigi, è cresciuto in condizioni modeste in Venezuela ed è grazie al programma musicale "El sistema" che è diventato una superstar nel mondo della musica classica.

"El sistema" fornisce strumenti gratuiti, lezioni di musica e supporto accademico ai bambini delle comunità povere.

Nel 2007 Dudamel e la LA Philharmonic hanno creato un programma simile a Los Angeles, chiamato YOLA (Young orchestra Los Angeles).

Circa 1.700 bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni ne beneficiano in cinque sedi di Los Angeles. Una di queste sedi è l'emblematico Beckmen YOLA Center costruito a Inglewood, ospitato in una ex banca e progettato da Frank Gehry.

La scorsa estate la Dudamel Foundation e LA Philharmonic hanno riunito a Los Angeles oltre 100 giovani musicisti (18-26 anni) provenienti dalle Americhe, dall'Europa e dall'Asia, per il programma di leadership musicale di due settimane, chiamato Encuentros.

A guidare i giovani talenti famosi musicisti internazionali provenienti da tutto il mondo.

Un'esperienza che cambia la vita

In Spagna, Ana Molina - studentessa di violino - si sta preparando per un'esperienza che le cambierà la vita. È una delle poche fortunate scelte dalla Fondazione Dudamel per partecipare a un programma molto speciale.

"Ora che vedo il momento avvicinarsi, non riesco ancora a crederci. Sono super emozionata - dice Ana - È un grande sogno per me poter vivere questa esperienza. Non vedo l'ora di incontrare Dudamel. Spero di godermi appieno questa opportunità e di sfruttarla al massimo".

Come Ana, 100 giovani musicisti provenienti da tutto il mondo partecipano al workshop Encuentros di Los Angeles, un programma di leadership orchestrale giovanile creato dal maestro Dudamel.

Attraverso la sua fondazione, Dudamel vuole esplorare l'unità culturale e celebrare l'uguaglianza, la bellezza e il rispetto attraverso la musica.

Gli studenti imparano dai mentori della fondazione - artisti internazionali di spicco - durante le masterclass.

L'esibizione all'Hollywood Bowl

Dopo due settimane di musica, incontri e prove, i giovani musicisti si esibiranno al leggendario Hollywood Bowl, sotto la direzione del maestro di fama mondiale.

Per Jon Colon, studente di violoncello di Porto Rico, è un sogno che diventa realtà: "Gustavo è una potenza. Dal momento in cui entra, l'aura della sala cambia. L'energia e l'atmosfera della sala cambiano. È come se tutti si alleggerissero un po' - racconta il giovane - Ha una sorta di carisma e di potere, come direttore d'orchestra, che si trovano raramente. Credo che musicalmente faccia cose che piacciono molto alla gente, non solo ai musicisti, ma anche a chi sta davanti al palco. Quindi penso che sia un'opportunità incredibile essere legati a Gustavo".

Nel corso degli anni centinaia di giovani musicisti in America, Asia ed Europa hanno partecipato al programma di leadership di Gustavo e di sua moglie María Valverde, scoprendo il potere della musica per il cambiamento sociale.

Dice Dudamel: "Credo che una delle cose più importanti sia il fatto che gli studenti provengano da 22 Paesi e formino un'unica identità durante il programma. Si tratta di ragazzi che provengono da contesti diversi. E quando ci si ritrova insieme, l'ispirazione e il desiderio aumentano.

"La prima missione è dare loro l'opportunità di continuare a credere nella musica, a seguire i loro sogni e di fare di questa esperienza un modo di vivere nelle loro rispettive comunità. Quindi, diffondere il messaggio" aggiunge María Valverde, moglie del direttore d'orchestra.

Crescendo in Venezuela Gustavo ha partecipato a un programma simile, chiamato "El sistema"

In seguito dirà che il programma gli ha "salvato la vita".

Roderick Alvarado uno studente e suona la tromba. Parla di ispirazione che cresce: "Tutto questo avrà un impatto molto positivo su di me, perché fin da quando sono arrivato qui mi sono sentito molto ispirato. Questa esperienza mi ha portato un nuovo approccio alla musica. Non si tratta di tecnica, ma di arte e di trasmettere tutto ciò che suono ai cuori e alle menti delle altre persone".

Nella sua masterclass Sarah Willis dice che l'obiettivo è quello di "costruire ponti, è quello che facciamo qui a Encuentros e a Yola. Si tratta di unire tutte queste culture diverse. Alcune di loro provengono da contesti molto poveri e tristi, ma altre provengono da ambienti privilegiati con grandi insegnanti ed esperienze concertistiche, e tutte imparano l'una dall'altra".

Il giorno del concerto

Finalmente arriva il grande giorno, quello dell'esibizione.

Gustavo Dudamel è entusiasta: "È fantastico, quando si lavora con i giovani, perché scoprono tutto. Mi ricollega al giovane Gustavo che stava seduto lì con i suoi amici a sognare. Sognando di divertirsi e di portare gioia alla gente. Credo che questo sia, alla fine, l'obiettivo principale".