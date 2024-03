Di Piero Cingari

Il tasso di inflazione italiano è salito all'1,3% a marzo rispetto a un anno fa, anche se a un ritmo più lento del previsto

Forse non c'è esempio migliore di "atterraggio morbido" dell'attuale stato dell'economia italiana.

L'attività economica italiana ha subito un significativo rallentamento rispetto agli elevati tassi di crescita post-pandemia osservati nel 2021 e nel 2022, ma lo ha fatto in misura sufficiente ad allentare l'inflazione senza innescare una recessione.

In sostanza, ha raggiunto un delicato equilibrio, un obiettivo che i banchieri centrali perseguono da tempo quando si tratta di affrontare pressioni elevate sui prezzi.

Andamento dell'inflazione in Italia

Il tasso di inflazione al consumo annuo in Italia si è attestato all'1,3% nel marzo 2024, secondo i dati preliminari diffusi venerdì dall'Istat.

Questo dato rappresenta un aumento rispetto al precedente tasso dello 0,8%, anche se a un ritmo più lento rispetto all'1,4% previsto. Anche l'inflazione mensile ha registrato un modesto aumento dello 0,1%, inferiore al previsto 0,2%.

Questo leggero rialzo dell'inflazione può essere attribuito all'attenuazione del calo dei prezzi dell'energia (-10,8% a marzo rispetto al -17,3% di febbraio) e all'accelerazione dei prezzi dei servizi di trasporto (4,4% rispetto al 3,8%).

Al contrario, i prezzi dei prodotti alimentari non lavorati hanno rallentato a marzo (+2,6% rispetto al +4,4%). Anche la dinamica annua dei prezzi del "carrello della spesa" ha registrato un calo (+3,0%), mentre l'inflazione di fondo si attesta al +2,4% (in modesto aumento dal +2,3%).

Il tasso d'inflazione annuale dell'Italia è sceso di oltre 10 punti percentuali da quando ha raggiunto un massimo di quattro decadi nell'ottobre 2022, quando ha toccato un picco dell'11,8%, e rimane ben al di sotto della media dell'area dell'euro, che si è attestata al 2,6% nel febbraio 2024 e che si prevede diminuirà marginalmente al 2,5% a marzo.

Perché l'inflazione italiana è diminuita così tanto?

Oltre ai miglioramenti dei fattori che incidono sull'inflazione dal lato dell'offerta, come il significativo calo dei prezzi dell'energia, le pressioni inflazionistiche in Italia si sono attenuate anche grazie alle influenze dal lato della domanda.

Fondamentalmente, la politica monetaria ha influenzato efficacemente l'economia italiana negli ultimi anni. L'innalzamento dei tassi di interesse fissati dalla Banca Centrale Europeaha dissuaso sia le imprese che le famiglie dall'accendere prestiti, raffreddando così l'economia e temperando di fatto l'inflazione.

I prestiti aggregati alle famiglie e alle imprese italiane rimangono in territorio di contrazione e sono ulteriormente diminuiti del -2,6% a gennaio e del -2,7% a febbraio, secondo gli ultimi dati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Previsioni sull'inflazione in Italia

Secondo le ultime previsioni della Commissione europea, l'inflazione italiana dovrebbe attestarsi al 2,0% nel 2024 e al 2,3% nel 2025, a causa del previsto aumento dei salari, in particolare nel settore pubblico.

"L'inflazione dovrebbe rimanere notevolmente inferiore alla media dell'Eurozona", ha dichiarato Paolo Mameli, economista di Banca IMI.

L'analista ha spiegato che negli ultimi due anni l'inflazione di fondo in Italia è rimasta costantemente indietro rispetto alla media dell'area dell'euro, un modello che si prevede continuerà a causa di una traiettoria di crescita salariale contenuta.

In generale, prevede che l'inflazione complessiva in Italia aumenterà leggermente nel corso dell'anno, rimanendo strettamente legata alla soglia del 2% in media sia nel 2024 che nel 2025.

È estremamente importante che la riduzione dell'inflazione italiana non sia stata accompagnata da una recessione economica o da un deterioramento delle condizioni occupazionali.

L'Italia ha effettivamente raggiunto un atterraggio morbido?

A febbraio 2024, le indagini condotte dal Purchasing Managers' Index (PMI) sull'attività del settore dei servizi in Italia hanno mostrato indicazioni di espansione, segnando il più alto livello di crescita osservato in otto mesi.

Tariq Kamal Chaudhry, economista della Banca Commerciale di Amburgo, ha rilevato la tenuta del settore dei servizi italiano, sottolineando una "crescita costante" dei nuovi ordini e una "leggera spinta" dall'estero, che ha portato a una "solida situazione occupazionale".

Gli ultimi dati sul mercato del lavoro mostrano che il tasso di disoccupazione italiano ha toccato un minimo di 16 anni, attestandosi al 7,2% nel gennaio 2024.

Eleanor Dennison, economista di S&P Global Market Intelligence, ha sottolineato il miglioramento del sentimento delle imprese private italiane, con previsioni più positive per "investimenti, occupazione e profitti" in vari settori.

Bert Colijn, economista senior dell'Eurozona presso ING, ha sottolineato il rallentamento della crescita delle esportazioni in Germania e nei Paesi Bassi rispetto a Spagna, Portogallo, Grecia e Italia, pur esprimendo ottimismo per le aziende industriali dei Paesi dell'Europa meridionale.

Nel complesso, l'Italia ha affrontato senza problemi un atterraggio morbido, gestendo efficacemente una crescita moderata e controllando l'inflazione. In futuro, sarà fondamentale monitorare gli effetti dei potenziali tagli dei tassi di interesse nel corso dell'anno e l'andamento dell'economia globale sull'andamento dell'inflazione italiana.