Ecco i Paesi europei più colpiti dall'inflazione

L'inflazione annua nell'Ue e nella zona euro continua a mostrare segni di attenuazione: a gennaio l'inflazione era in calo in 15 paesi dell'Ue.

Nei Paesi dell'Unione europea, l'inflazione è scesa gradualmente e costantemente dal picco dell'11,5% dell'ottobre 2022. Secondo Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue, a gennaio 2024 l'inflazione annuale nell'UE era del 3,1%, in calo rispetto al 3,4% di dicembre.

Questo dato è in netto contrasto con quello dello stesso periodo dell'anno scorso, quando era pari al 10,0%.

Allo stesso tempo, il tasso d'inflazione annuale dell'area dell'euro si è attestato al 2,8% nel gennaio 2024, in calo rispetto al 2,9% di dicembre e notevolmente inferiore all'8,6% registrato nel gennaio 2023.

I prezzi aumentano più lentamente

Il calo dell'inflazione indica che i prezzi al consumo stanno aumentando più lentamente rispetto al passato, sebbene siano ancora in crescita. L'inflazione negativa, o deflazione, si verifica invece quando i prezzi scendono in un'economia. A gennaio, ad esempio, i prezzi dell'energia nell'Ue sono stati inferiori a quelli dell'anno precedente.

La stima preliminare di Eurostat, pubblicata il 1° marzo, mostra che l'inflazione annuale nell'area dell'euro è scesa al 2,6% a febbraio, rispetto al 2,8% di gennaio. Tuttavia, è ancora al di sopra del tasso di inflazione target della Banca Centrale Europea (BCE) del 2%.

Il tasso d'inflazione, misurato dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC), è molto diverso nei vari Paesi europei. Certo, nella maggior parte dei Paesi dell'Ue l'inflazione si è calmata, ma nessuno di essi ha registrato un dato negativo sull'inflazione a gennaio su base annua.

Nell'ottobre 2022 l'inflazione ha raggiunto il tasso più alto degli ultimi quattro decenni.

La crisi legata al COVID-19 è stata seguita da un'impennata significativa dei prezzi dei principali beni di consumo, come mostra il rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) del 2023. I prezzi hanno iniziato a salire nel 2021 a causa della rapida ripresa dopo la pandemia e delle relative strozzature della catena di approvvigionamento.

Anche l'invasione dell'Ucraina ha causato un nuovo aumento dell'inflazione, in particolare sui prezzi dell'energia.

Tra il 1997 e la fine del 2021, il tasso di inflazione annuale più alto dell'UE, pari al 4,4%, è stato registrato nel luglio 2008.

L'inflazione più alta: Romania

I dati di gennaio 2024 mostrano che l'inflazione annuale varia dallo 0,9% al 7,3% nell'UE. La Romania ha registrato il tasso più alto, pari al 7,3%, seguita da Estonia ed Estonia (5%), Croazia (4,8%) e Polonia (4,5%).

L'inflazione più bassa: Danimarca e Italia

Danimarca e Italia hanno registrato i tassi di inflazione annuali più bassi, pari allo 0,9%. Seguono Lettonia, Lituania e Finlandia con l'1,1%.

Tra gli altri grandi Paesi dell'Ue, il tasso d'inflazione è stato superiore alla media europea per Spagna (3,5%) e Francia (3,4%), mentre la Germania (3,1%) ha registrato lo stesso livello medio dell'Ue. L'inflazione nel Regno Unito è stata del 4,2%.

Rispetto a dicembre, l'inflazione annuale è diminuita in 15 Paesi dell'UE, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in altri 11.

L'inflazione è più alta nei Paesi candidati all'adesione all'Ue

Tutti e cinque i Paesi candidati per i quali Eurostat ha fornito dati hanno rivelato tassi d'inflazione annuali più alti rispetto alla media dell'Unione.

La Turchia è stata un'eccezione particolarmente estrema, con un tasso del 64,9%. In realtà, i partiti di opposizione e l'ex capo di TurkStat sostengono che i dati ufficiali sull'inflazione siano stati manipolati.

Previsto un calo in 11 Paesi su 20 a febbraio

Secondo la stima preliminare di Eurostat, a febbraio l'inflazione annuale dovrebbe diminuire in 11 dei 20 Paesi dell'area dell'euro rispetto a gennaio.

La Slovacchia ha registrato il calo maggiore, corrispondente a 0,7 punti percentuali, passando dal 4,4% al 3,7%, seguita dal calo di 0,6 punti in Spagna, Malta ed Estonia.

Secondo le stime, invece, l'inflazione a febbraio è aumentata in quattro Paesi: Belgio (2,1 punti percentuali), Lussemburgo (0,2 punti percentuali), Cipro e Finlandia (entrambi 0,1 punti percentuali).

Nell'area euro, la Croazia avrebbe registrato il tasso d'inflazione annuale più alto a febbraio 2024, pari al 4,8%, mentre la Lettonia avrebbe registrato il tasso più basso, pari allo 0,9%.

Per quanto riguarda le principali componenti dell'inflazione della zona euro, si prevede che il cibo, l'alcol e il tabacco avranno il tasso annuale più alto a febbraio (4,0%, rispetto al 5,6% di gennaio). Seguono i servizi (3,9%, rispetto al 4,0% di gennaio) e i beni industriali non energetici (1,6%, rispetto al 2,0% di gennaio).

Il prezzo dell'energia, invece, continuerà a calare, con un -3,7%, in notevole calo rispetto al -6,1% di gennaio.

A gennaio, l'inflazione dei beni alimentari non lavorati è stata del 6,9%, mentre a febbraio è scesa al 2,2%. Questa potrebbe essere una buona notizia in particolare per le famiglie a basso reddito, poiché l'inflazione alimentare reale, ovvero il tasso di inflazione alimentare meno l'inflazione generale, sta esercitando una forte pressione in particolare sui consumatori meno abbienti.

L'inflazione sui prodotti alimentari e sulle bevande analcoliche è stata del 5,4% nell'area dell'euro, con un'inflazione alimentare reale del 2,8% a gennaio.