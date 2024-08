Domenica gli studenti sono tornati a manifestare contro la violenta repressione delle proteste e chiedendo le dimissioni della prima ministra Sheikh Hasina. Lo scontro tra polizia, manifestanti e attivisti filogovernativi ha provocato almeno quaranta vittime

Nuove violente proteste hanno scosso la capitale del Bangladesh Dacca e altre città minori nel fine settimana. Domenica decine di migliaia di manifestanti del Movimento degli studenti contro la discriminazione hanno bloccato le principali autostrade del Paese e preso di mira le stazioni di polizia e gli uffici del partito al governo, la Lega popolare bengalese.

Feroci scontri a tre tra gli studenti, gli attivisti filogovernativi e gli agenti di polizia hanno provocato almeno altri quaranta morti e centinaia di feriti in un giorno.

Il governo ha risposto ordinando l'interruzione dei servizi di internet ad alta velocità per la seconda volta nel giro di tre settimane e imponendo un severo coprifuoco a tempo indeterminato a partire dalle 18 ora locale. Ha inoltre annunciato tre giorni di "vacanza generale" a partire da lunedì, quindi scuole e università saranno chiuse.

Le proteste, guidate dagli studenti, sono cominciate a inizio luglio contro il sistema di quote per gli ambiti impieghi pubblici, riservati al 30 per cento ai familiari dei reduci della Guerra di indipendenza dal Pakistan del 1971. Fin dai primi giorni le autorità hanno risposto alle manifestazioni con una violenta repressione, che ha portato all'uccisione di più di 250 persone, al ferimento di migliaia e all'arresto di oltre diecimila manifestanti in circa un mese di proteste.

Per questo la contestazione è continuata, seppur finora in maniera più sporadica, anche dopo che la Corte suprema ha eliminato la maggior parte delle quote, diventando antigovernativa e allargandosi ad altre fasce della popolazione. I manifestanti chiedono le dimissioni della prima ministra Sheikh Hasina, che governa il Paese dal 2009, in maniera sempre più autoritaria.