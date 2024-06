Elezioni europee: ultimi giorni di campagna elettorale in Grecia

Di Euronews

A pochi giorni dal voto europeo in Grecia i principali candidati all'europarlamento sono alle prese con gli ultimi giorni di campagna elettorale

PUBBLICITÀ

In occasione delle elezioni europee in programma in Grecia il 9 giugno, i leader dei principali partiti greci sono alle prese con gli ultimi giorni di campagna elettorale per convincere gli elettori indecisi.

Secondo gli ultimi sondaggi Syriza, principale partito di opposizione nel Paese, sarebbe indietro rispetto a Nuova Democrazia, quello al potere, con poco più del 15 per cento delle intenzioni di voto.

Oggi la Grecia è un Paese la cui opinione e voce contano in Europa Kyriakos Mitsotakis Primo ministro greco

A metà aprile il leader di Syriza Stefanos Kasselakis aveva definito il voto di giugno una sorpresa sia per i greci sia per l'Europa e che il partito ha l'obiettivo di colmare il divario con Nuova Democrazia, il principale partito della maggioranza che sostiene il governo di Kyriakos Mitsotakis.

"Milioni di cittadini europei si astengono dalle elezioni europee o sono spinti a scelte estreme a causa dell'insicurezza geopolitica, economica, sociale e lavorativa", ha detto il leader del partito socialista Pasok Nikos Androulakis durante la campagna elettorale a Kavala nella periferia della Macedonia orientale e Tracia.