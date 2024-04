Di Euronews

Le autorità tedesche hanno fatto sapere di aver arrestato due uomini che tentavano di colpire obiettivi militari in Germania per sabotare gli aiuti all'Ucraina. Diversi i contatti con l'intelligence di Mosca riscontrati dagli inquirenti

Due uomini di origine russo-tedesca sono stati arrestati in Germania con l'accusa di spionaggio. Uno di loro è accusato di voler mettere in atto attacchi a potenziali obiettivi, tra cui strutture militari statunitensi, nella speranza di sabotare gli aiuti all'Ucraina.

I due, identificati solo come Dieter S. e Alexander J. in linea con le regole tedesche sulla privacy, sono stati arrestati mercoledì nella città bavarese di Bayreuth, hanno fatto sapere i procuratori federali.

Pianificati con l'intelligence russa atti contro strutture delle forze armate tedesche

Dieter S., hanno spiegato gli inquirenti, aveva discusso con una persona legata all'intelligence russa di possibili atti di sabotaggio in Germania fin da ottobre e che l'obiettivo principale era quello di minare il sostegno militare fornito dalla Germania all'Ucraina. Il sospetto si è dichiarato disposto a compiere attentati dinamitardi e incendiari contro infrastrutture utilizzate dalle forze armate e siti industriali in Germania, ha dichiarato la procura in un comunicato.Ha raccolto informazioni su potenziali obiettivi, tra cui strutture militari statunitensi, hanno aggiunto i procuratori.

Alexander J. lo avrebbe aiutato nel mese di marzo, mentre Dieter S. ha perlustrato alcuni dei siti, ha scattato foto e video di beni militari e ha passato le informazioni al suo contatto di intelligence.

Mercoledì il giudice ha ordinato di tenere Dieter S. in custodia cautelare in attesa di un'eventuale incriminazione. Alexander J. doveva comparire in tribunale a porte chiuse giovedì. Dieter S. è anche accusato di aver fatto parte di un'unità armata delle forze separatiste filorusse nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, tra dicembre 2014 e settembre 2016.

Germania secondo fornitore di armi all'Ucraina

La Germania è diventata il secondo fornitore di armi all'Ucraina dopo gli Stati Uniti da quando la Russia ha iniziato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina più di due anni fa. La scorsa settimana il ministero della Difesa tedesco ha fatto sapere che Berlino invierà a Kiev un ulteriore sistema di difesa Patriot, fortemente richiesto dalla autorità ucraine per difendersi dagli attacchi aerei di Mosca.