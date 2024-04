Di Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il capo dell'intelligence israeliana Haliva si è dimesso per non aver impedito l'attacco del 7 ottobre costato la vita a quasi 1.200 persone: "Da allora porto con me quel giorno nero. Giorno dopo giorno, notte dopo notte. Porterò per sempre con me il terribile dolore della guerra"