Solo pochi giorni prima dell'aggressione, Volkov aveva detto di temere per la sua incolumità, anche per il fatto di aver puntato il dito contro Putin, considerato responsabile della morte di Navalny

Ha apertamente accusato Vladimir Putin per la morte dell'amico Alexei Navalny%20per%20alcune%20cariche%20locali.), è stato aggredito a martellate davanti alla sua abitazione in Lituania.

Leonid Volkov, stretto collaboratore politico e braccio destro del dissidente russo morto in carcere, Navalny, se l'è vista brutta: è stato colpito con diverse martellate davanti alla sua abitazione in Lituania.

L'aggressione a Volkov, collaboratore di Navalny

Lo afferma la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh. "Qualcuno ha sfondato il finestrino dell'auto, gli ha spruzzato liquido urticante negli occhi e poi ha iniziato a colpirlo con un martello", scrive Yarmysh. Dall'agguato, Volkov è riuscito a cavarsela con una frattura di un braccio. L'uomo, che solo pochi giorni prima dell'aggressione, aveva detto di temere per la sua incolumità, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori con un video pubblicato su Telegram: "Non ci arrendiamo", ha detto.

La portavoce di Navalny ha diffuso sui social la foto che ritrae Volkov con il volto tumefatto e una gamba ferita mentre attende l'arrivo dell'ambulanza.

Volkov dopo il pestaggio avvenuto fuori della sua abitazione in Lituania screenshot

Le accuse di Volkov a Putin

Dopo la morte di Navalny, il 43enne Volkov, già capo dello staff della fondazione Anticorruzione, creata dallo stesso dissidente, ha subito puntato il dito contro Putin. Il collaboratore di Navalny aveva anche detto ad alcuni diplomatici che il dissidente era "in condizioni psicofisiche tutto sommato buone e non certo in pericolo di vita, nonostante le dure condizioni carcerarie nella colonia penale artica". Una dichiarazione che avallava l'ipotesi che la morte non sia occorsa per malattia.

Parlando alla commissione Esteri del Parlamento europeo, Leonid Volkov aveva poi sollecitato misure più efficaci contro il Cremlino: "Bisogna colpire gli amici di Putin - ha detto - Abbiamo stilato una lista di circa settemila nomi: si tratta di collaboratori del regime, e ancora attendiamo che qualcosa accada".

La protesta nel giorno delle elezioni presidenziali in Russia

Come la vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, Volkov ha poi invitato i russi a una "protesta istituzionale" durante le elezioni presidenziali: andare alle urne lo stesso giorno alla stessa ora, alle 12 del 17 marzo. E poi votare per qualsiasi candidato, tranne Putin, o stracciare la scheda elettorale o scriverci sopra il nome di Navalny.

"Le notizie sull'aggressione di Leonid Volkov sono scioccanti - ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis - i responsabili dovranno rispondere del loro crimine".