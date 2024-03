Il vicepresidente della Commissione europea ospite di The Global Conversation: "Dobbiamo convincere i giovani a votare"

Cosa sta facendo l'Unione europea in tema di politica migratoria? Quali saranno le conseguenze del suo operato alle elezioni europee di giugno? Ne abbiamo discusso con il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, in The Global Conversation.

Cominciamo con uno dei temi più scottanti, ovvero l'immigrazione. Quando lei è diventato commissario nel 2019, questo era già un tema importante. Da allora la crisi ha assunto una dimensione diversa, con ulteriori conflitti e con l'invasione su larga scala dell'Ucraina. Come vede le attuali politiche migratorie dell'Unione europea, alla luce dei recenti accordi firmati con Egitto e Tunisia? Pensa che ci saranno altri accordi di questo tipo?

Nell'attuale ciclo politico sulla migrazione abbiamo dovuto lavorare allo stesso tempo come pompieri e architetti. Come pompieri nell'affrontare le numerose crisi, sia al confine esterno che all'interno dell'Unione, passando da una crisi all'altra, da un incidente all'altro, da una nave all'altra. Direi che nella maggior parte dei casi abbiamo gestito con successo le tante emergenze migratorie. Inoltre, per la prima volta, dopo decenni di fallimenti, siamo riusciti a raggiungere un accordo importante su un nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo. Dal 20 dicembre dello scorso anno l'Europa ha finalmente una politica migratoria completa e olistica che parte dai nostri confini. O, per meglio dire, che parte dai Paesi di origine e di transito. Una politica che passa da un controllo più federalizzato delle nostre frontiere esterne e infine dalla solidarietà. Per quanto riguarda la dimensione esterna della politica migratoria, vi abbiamo investito molto tempo. Molti dei miei colleghi, dal presidente in giù, anche il presidente Michel, sono stati molto utili in questo senso. Abbiamo cercato di stabilire partenariati con i 25 paesi di origine e di transito che ci interessavano in materia di immigrazione. Non potremo mai essere in grado di gestire la situazione interna se non saremo in grado di affrontare quella esterna. Credo che ora, con l'accordo storico con l'Egitto che segue la linea della nostra precedente dichiarazione con la Turchia, e dopo l'accordo con la Tunisia, abbiamo una rete di accordi di partenariato con i principali partner in materia di migrazione. Questo ci aiuterà senza dubbio a migliorare la situazione nella gestione dei flussi migratori in modo cooperativo.

Passiamo alle elezioni. L'immigrazione, ovviamente, è da sempre una delle questioni più divisive per la politica nazionale e per quella europea. Negli ultimi anni abbiamo visto dei cambiamenti nei governi di tutta Europa. È preoccupato per il possibile spostamento verso destra dopo le elezioni europee di giugno?

Prima di tutto, penso che dobbiamo essere collettivamente orgogliosi dell'Unione europea. Siamo un'unione di democrazie, le elezioni per noi sono qualcosa di positivo. È per questo che la gente ci invidia, è per questo che siamo così ammirati nel mondo: perché abbiamo elezioni, elezioni libere e aperte. Le elezioni europee sono il processo elettorale che chiama al voto il maggior numero di cittadini dopo le elezioni indiane. Quindi no, non sono particolarmente preoccupato. L'importante è che gli europei vadano a votare e che attribuiscano meriti o colpe di ciò che funziona e ciò che non funziona. Non credo che si debba saltare alla conclusione che queste elezioni saranno un trionfo dell'estrema destra e che questo che paralizzerà tutto. D'accordo, il 24% degli olandesi ha votato per Geert Wilders, ma il 76% non lo ha fatto. Non diventerà il primo ministro dei Paesi Bassi. In Polonia non è stata la destra populista a vincere, ma Donald Tusk e i suoi alleati moderati. In Italia non considero Giorgia Meloni come un catalizzatore dei sostenitori di Putin, ma come un ostacolo per l'estrema destra e gli amici di Putin. Quindi aspettiamo un po'. Non saltiamo a conclusioni affrettate. Abbiamo ancora due mesi. Vediamo cosa succede.

Il suo gruppo politico potrebbe allearsi con l'estrema destra? Qual è la linea rossa che il suo gruppo non intende oltrepassare a proposito di possibili alleanze?

Sono qui in qualità di vicepresidente della Commissione europea, non voglio occupare il posto di Manfred Weber, ma posso offrire la mia personale visione di come si stanno sviluppando le cose. Penso che il Partito Popolare sarà al centro di un'ampia coalizione di forze moderate pro-europee. Come è sempre stato. Non vedo il PPE di Kyriakos Mitsotakis unirsi, ad esempio,ad alleati di estrema destra. Questo non accadrà. Le ricordo che Mitsotakis e Juncker sono quelli che hanno voluto Orban fuori dal PPE. Vedo il PPE al centro della nuova rete di alleanze politiche del Parlamento europeo. Su alcuni temi, come abbiamo fatto per il patto sull'immigrazione, possiamo lavorare con una grossa fetta dell'ECR, Giorgia Meloni e gli europarlamentari italiani di Fratelli d'Italia hanno appoggiato il nostro patto in modo schiacciante, assieme ai liberali, al centrodestra e ai socialisti. Ecco come vedo il baricentro del nuovo Parlamento.

Infine, si impegnerà per motivare i giovani europei a recarsi alle urne e votare a giugno, in particolare quelli che voteranno per la prima volta?

Assolutamente sì, guardi cosa è successo durante il referendum sulla Brexit. Avevamo così tante figure europeiste ispirate e ammirate nel Regno Unito, ma il "Sì" non è riuscito a mobilitarle. Ed è stato un errore che abbiamo pagato caro. Non commetteremo lo stesso errore nelle elezioni europee. Ci sono così tanti leader nello sport, nella cultura, nelle arti, nella filosofia e nelle industrie creative. Quando si parla di calcio tutto il mondo ci invidia. Eccelliamo in tutti i settori. La maggior parte di queste persone sono europei impegnati, lavorano oltre confine, si fanno una reputazione oltre confine. Cosa c'è di male se queste persone parlano ai giovani europei e dicono loro di andare a votare? Credo che anche i governi debbano fare altrettanto. Io lo faccio da Bruxelles. Non credo che i commissari siano le persone giuste per parlare ai giovani e dire loro di andare a votare. Probabilmente creerebbero l'effetto opposto. Ma colgo l'occasione del lancio della nuova Euronews per lanciare un appello a coloro che danno l'esempio, ai modelli di comportamento. Sono queste le persone di cui abbiamo bisogno.