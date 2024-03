Il primo ministro israeliano Netanyahu ha promesso di portare avanti i piani per un'offensiva militare a Rafah: "Sino a che Hamas non sarà annientata". Usa: Israele deve ancora presentare un piano per la protezione dei civili. Partita da Cipro per Gaza la prima nave di aiuti umanitari

Non li hanno trovati, né nella città di Gaza né a Khan Yunis, e continuano a cercarli. Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, e i suoi collaboratori sono al centro dell'offensiva israeliana: una caccia all'uomo che ha prodotto almeno 31.045 vittime palestinesi e 72.654 feriti negli attacchi di Israele dal 7 ottobre.

La caccia ai leader di Hamas continuerà a Rafah

L’esercito israeliano sostiene che Sinwar e i suoi fedelissimi possano nascondersi nei tunnel scavati nel territorio di Rafah, nel sud di Gaza, presumibilmente con parte degli ostaggi israeliani ancora vivi. Ma Rafah è il collo dell'imbuto, dove sono confluiti 1,5 milioni di sfollati, che non hanno più dove scappare.

Netanyahu "fa più male che bene", dice Biden

Gli Stati Uniti affermano che Israele non ha ancora presentato un piano per proteggere i civili nella prevista invasione di Rafah e, in un'intervista a Msnbc, il presidente americano Joe Biden ha detto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "sta facendo più male che bene a Israele".

Ha il diritto di difendere Israele, il diritto di continuare ad attaccare Hamas. Ma deve, deve, deve prestare maggiore attenzione alle vite innocenti perse a causa delle azioni intraprese Joe Biden presidente degli Stati Uniti

Il premier israeliano ha difeso le sue politiche dopo che il presidente Biden ha espresso le sue considerazioni sui danni arrecati dalle decisioni di Netanyahu ad Israele.

Il primo ministro ha anche promesso di portare avanti i piani per un'offensiva militare a Rafah: "Sino a che Hamas non sarà annientata".

A Gaza cessate il fuoco lontano

Il mese sacro musulmano del Ramadan è iniziato, senza alcun segno del cessate il fuoco per il quale si sono moltiplicati gli appelli della comunità internazionale, con crescenti timori di carestia nella Striscia di Gaza e con la preoccupazione che le tensioni possano esplodere intorno ai luoghi sacri di Gerusalemme.

Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, incolpa Israele per non aver raggiunto un accordo per il cessate il fuoco prima del Ramadan: "Non vogliamo un accordo che non ponga fine alla guerra su Gaza" ha dichiarato Haniyeh.

Israele e le restrizioni ai luoghi di culto per i musulmani

Il ministero degli Esteri palestinese Riyāḍ al-Mālikī ha condannato le restrizioni alla Moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, dopo aver riferito che le forze israeliane hanno limitato l'accesso ai fedeli ieri sera, in particolare ai giovani uomini. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che la libertà di culto sarà protetta, ma ha avvertito che Israele dovrà rispondere a qualsiasi attacco.

La Giordania ha avvertito che le restrizioni imposte da Israele all'accesso dei fedeli alla Moschea di Al-Aqsa, nella Gerusalemme Est occupata, durante il Ramadan, stanno spingendo la situazione verso una "esplosione".

Gli aiuti umanitari per la Striscia di Gaza

Una nave dell'esercito americano che trasporta attrezzature per la costruzione di un molo al largo delle coste dell'enclave palestinese è partita per il Mediterraneo.

La prima nave che trasporta 200 tonnellate di aiuti alimentari è partita martedì mattina da Cipro. Le agenzie umanitarie hanno criticato il piano per un corridoio umanitario marittimo, affermando che è una misura lontana dal soddisfare i bisogni dei 2,2 milioni di abitanti di Gaza.