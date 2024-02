Una mostra fotografica, a Torino fino a maggio, offre uno sguardo inedito sui primi anni del Festival di Sanremo, tra curiosità e backstage

PUBBLICITÀ

L'edizione 2024 del Festival di Sanremo è ormai alle porte e alle Gallerie d'Italia di Torino entra nel vivo una straordinaria mostra fotografica che ne racconta la storia.

Il Festival è nato nel 1951, nel secondo dopoguerra, come iniziativa per rivitalizzare l'economia e la reputazione della città Sanremo, istituendo un evento musicale a cadenza annuale annuale. Un'idea che si rivelerà un successo straordinario, fonte di ispirazione anche per l'Eurovision Song Contest, cappace di lanciare le carriere di alcuni degli artisti italiani più apprezzati, come Andrea Bocelli ed Eros Ramazzotti.

La mostra delle Gallerie d'Italia, intitolata "Senza età: il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976", presenta 85 foto provenienti dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo. Dalle prove dei cantanti, alle passeggiate degli artisti in giro per la cittadina ligure, fino alle sale trucco, le foto esposte raccontano anche i momenti nascosti, fuori dal palco, quando il Festival si svolgeva nello storico Casinò di Sanremo.

Una foto di gruppo datata 1961 con Rocco Granata, Jolanda Rossin, Pino Donaggio, Silvia Guidi, Little Tony, Nadia Liani, Tony Renis, Betty Curtis Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo/Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Mina indossa un cappello da marinaio al porto di Sanremo, in occasione della decima edizione, nel 1960 Foto di Giuseppe Benzi e Franco Gremignani

Adriano Celentano diede scandalo scuotendo le natiche all'undicesimo Festival di Sanremo, nel 1961 Foto di Franco Gremignani

Le presentatrici Rossana Armani, Edy Campagnoli, Giuliana Copreni e Maria Giovannini nel backstage con Mike Bongiorno al tredicesimo Festival di Sanremo, nel 1963 Foto di Sergio Cossu

Mike Bongiorno e Giuliana Lojodice al 14esimo Festival con i vincitori Gigliola Cinquetti e Patricia Carli (con la canzone "Non ho l'età"). Era il 1964 Foto di Sergio Cossu

Gigliola Cinquetti posa di fronte ai fotografi dopo la vittoria alla 16esima edizione del Festival, assieme a Domenico Modugno, con "Dio, come ti amo", nel 1966 © Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo/Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Al Bano circondato dai fan al 18esimo Festival di Sanremo, nel 1968 Foto di Carlo Alberto Pieri

Domenico Modugno sul palco al decimo Festival, nel 1960 Foto di Giuseppe Benzi e Franco Gremignani

Louis Armstrong sul palco al 18esimo Festival di Sanremo, al quale partecipò con "Mi va di cantare" con Lara Saint Paul, nel 1968. Foto di Nicola Giordano

I Ricchi e Poveri scherzano in sala trucco, al 23esimo Festival di Sanremo, nel 1973 Foto di Lucio Berzioli

La sala stampa al 21esimo Festival, nel 1971 Foto di Nicola Giordano e Tino Petrelli

Claudia Mori e Adriano Celentano di fronte al mare, nell'ultimo giorno del 20esimo Festival, nel 1970 Foto di Carlo Alberto Pieri

La mostra è aperta dal 1 febbraio al 12 maggio 2024.