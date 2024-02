Usa, Donald Trump vince i caucus in Nevada, Nikki Haley non partecipa

Mark J. Terrill/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Donald Trump alle primarie del partito repubblicano in Nevada - Diritti d'autore Mark J. Terrill/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Euronews Agenzie: Ap

Donald Trump ha vinto i caucus del partito repubblicano in Nevada, ottenendo così la nomination dei delegati dello Stato per la candidatura alla presidenza degli Usa. Nikki Haley, l'avversaria più nota di Trump, non ha partecipato definendo l'evento troppo sbilanciato in favore dell'ex presidente