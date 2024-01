Oggi gli elettori del New Hampshire sono chiamati a scegliere il candidato del Partito repubblicano per la corsa alle presidenziali. Con il ritiro di Ron DeSantis è scontro diretto tra l'ex presidente Trump e l'ex governatrice della Carolina del Sud Nikki Haley

Mancano poche ore allo scontro ormai a due delle primarie repubblicane del New Hampshire, secondo Stato dopo l'Iowa a scegliere il candidato del partito in corsa per la presidenza degli Stati Uniti nel novembre del 2024.

Anzi, come vuole la tradizione, i sei elettori registrati nella piccola contea di Dixville Notch hanno già aperto le votazioni a mezzanotte (6:00 ora italiana) e hanno preferito Nikki Haley.

Corsa a due tra Trump e Haley

Con il ritiro dalla corsa domenica del governatore della Florida Ron DeSantis, l'ex governatrice della Carolina del Sud e ambasciatrice delle Nazioni Unite è rimasta l'unica avversaria dell'ex presidente (e super favorito) Donald Trump, che la scorsa settimana ha ottenuto una vittoria schiacciante nei caucus in Iowa.

I caucus dello Stato del Midwest avevano consegnato il 51 per cento delle preferenze all'ex presidente, che aveva distaccato per più di trenta punti percentuali i suoi principali sfidanti: Ron DeSantis, (21,2 per cento) e Nikki Haley, (19,1 per cento). In Iowa l’imprenditore Vivek Ramaswamy aveva ottenuto il 7,7 per cento e annunciato il suo ritiro.

Le primarie del New Hampshire saranno il vero test per Haley, che ha dedicato tempo e risorse finanziarie significative allo Stato, sperando di fare appello all'elettorato notoriamente indipendente.

In New Hampshire Trump resta il super favorito

L'interrogativo più grande è se Haley sarà in grado di intaccare il margine di Trump - che i sondaggi danno in vantaggio di almeno 10 punti - o addirittura di ribaltare del tutto le previsioni.

Lunedì Haley ha intensificato i suoi attacchi contro l'ex presidente, accusandolo di avere il favore delle élite politiche. "Ora abbiamo una corsa a due. C'è uno che ha l'intera élite politica intorno a sé. È tutto il Congresso, sono tutti questi legislatori. Ha l'élite dei media intorno a sé. Ma sapete una cosa? Non li ho mai voluti", ha detto Haley.

"Vi prometto questo: se vi unirete a me in questo movimento, se domani andrete alle urne e porterete con voi cinque persone, e vi impegnerete a rimetterci in carreggiata, passerò ogni singolo giorno a dimostrarvi che avete preso una buona decisione", ha detto la repubblicana alla folla di Salem.