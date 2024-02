Una lite tra gruppi di ragazzi ha causato una sparatoria su un convoglio della metropolitana alla stazione di Mount Eden a New York. È caccia all'uomo che ha sparato e si è dato alla fuga

Una sparatoria lunedì pomeriggio, in una stazione della metropolitana nel Bronx, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque.

La causa è stata una lite tra due gruppi di adolescenti che ha visto un ragazzo estrarre una pistola e sparare, mentre il convoglio si fermava nella stazione di Mount Eden Avenue.

Testimoni hanno descritto la scena come un "pandemonio" e un "campo di battaglia", riporta il New York Times.

Feriti gravi ma stabili e un morto nella sparatoria del Bronx

La vittima è un uomo di 34 anni. Dei feriti, tra i 14 e i 71 anni, quattro versano in condizioni gravi ma stabili. La polizia di New York è alla caccia ora di almeno un uomo, fuggito dopo avere sparato. Ma si ritiene possa esserci più di un responsabile.

"È inaccettabile, ci devono essere provvedimenti immediati e severi" ha dichiarato il responsabile dei trasporti della polizia di New York, Michael Kemper.

New York ha leggi severe sulle armi a differenza di altri Stati Usa

Nel 2023 la città ha registrato un calo nel numero di sparatorie e omicidi, oltre che di rapine, furti con scasso, aggressioni sessuali e furti aggravati, secondo dati della polizia.

Lo Stato di New York ha leggi severe sul porto d'armi, ma sono in corso cause legali che mirano alla liberalizzazione delle armi da fuoco.