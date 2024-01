New York, Trump davanti al giudice: "Sono un perseguitato politico"

Di Euronews

Il tycoon in tribunale per il processo a suo carico per le accuse di frode nello Stato di New York. Trump si è difeso attaccando la procuratrice generale e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden

PUBBLICITÀ

Giovedì, presso il tribunale di New York, si sono tenute le arringhe conclusive del processo per frode a carico di Donald Trump. Una seduta accesa che ha visto il tycoon attaccare la procuratrice generale dello Stato di New York Letita James.

Trump in tribunale: "Caccia alle streghe"

L'ex presidente ha definito l'intera vicenda "una caccia alle streghe politica". "È una frode nei miei confronti, un uomo innocente è stato perseguitato", ha detto Trump che poi ha accusato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi alleati di aver orchestrato tutto per bandirlo dalla sua nuova candidatura presidenziale.

Il discorso infuocato è durato più del previsto e il giudice Arthur Engoron ha dovuto interrompere Donald Trump e chiedere al suo avvocato di "controllare il suo cliente". Trump ha ripetuto attacchi personali alla procuratrice generale, definendola "la procuratrice generale corrotta di New York". James, a sua volta, ha affermato che "gli attacchi personali non la disturbano", sostenendo che "il giudice ha già stabilito che Trump ha violato la legge per diversi di anni e che nessuno è sopra la legge".

Di cosa è accusato Donald Trump a New York

Le società di Trump sono accusate di aver emesso falsi bilanci ogni anno tra il 2011 e il 2021, sovrastimando di fatto il valore delle attività. L'accusa chiede un risarcimento di 370 milioni di dollari e, soprattutto, i****l divieto per tutta la vita di svolgere attività immobiliari nello Stato di New York. In tal caso, l'impero di Trump, costruito proprio sull'attività immobiliare, potrebbe andare in rovina. La sentenza è attesa per prossimo il 31 gennaio.