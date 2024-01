Secondo l'intelligence statunitense, diversi missili balistici nordcoreani sarebbero stati utilizzati anche nell'attacco notturno sferrato dalla Russia martedì

La Russia ha acquistato missili balistici dalla Corea del Nord e sta cercando di ampliare il suo arsenale balistico a corto raggio, bussando alla porta di Teheran.

L'intelligence statunitense non ha dubbi: le forze russe hanno lanciato almeno uno di questi missili nordcoreani in Ucraina, il 30 dicembre. Il vettore sarebbe atterrato in un campo aperto nella regione di Zaporizhzhia.

Secondo gli 007 di Washington, diversi missili balistici nordcoreani sarebbero stati utilizzati anche nell'attacco notturno sferrato dalla Russia martedì.

Gli Stati Uniti stanno valutando l'impatto. I missili hanno una gittata di circa 885 chilometri.

Il patto tra Russia e Corea del Nord per le armi

Il patto stretto tra Mosca e Pyongyang ha la caratteristica della reciprocità: in cambio dei missili balistici, il leader nordcoreano Kim Jong-un chiede aerei, missili terra-aria, veicoli blindati, attrezzature per la produzione di missili balistici e altre tecnologie avanzate.

Il report dell'intelligence statunitense supporta la valutazione della Corea del Sud. A novembre l'esercito sudcoreano ha dichiarato di sospettare che la Corea del Nord abbia inviato alla Russia un numero imprecisato di missili balistici a corto raggio, missili anticarro e missili portatili antiaerei, oltre a fucili, lanciarazzi, mortai e granate.

Un mese prima, a ottobre, la Casa Bianca aveva parlato di più di mille container di attrezzature militari e munizioni, consegnate da Kim Jong-un a Putin.

Kim Jong-Un assiste al lancio di un missile balistico in una località non nota della Corea del Nord 朝鮮通信社/AP

L'asse Mosca- Pyongyang si consolida

Le relazioni tra Mosca e Pyongyang risalgono alla fondazione della Corea del Nord nel 1948. I funzionari sovietici insediarono un giovane e ambizioso nazionalista, Kim Il Sung, il defunto nonno dell'attuale leader, come primo sovrano del Paese. Gli aiuti sovietici sono stati fondamentali per tenere a galla l'economia della Corea del Nord per decenni, prima della disintegrazione dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni Novanta. Kim Jong-un si è recato in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimir Putin.

Dall'Iran droni per Mosca

Sempre secondo la Casa Bianca, Mosca ha ricevuto dall'Iran centinaia di droni d'attacco unidirezionali e attrezzature per la produzione degli stessi. In questo contesto, gli Stati Uniti solleveranno le loro preoccupazioni al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e cercheranno di imporre ulteriori sanzioni contro gli individui e le entità nordcoreane e iraniane che facilitano i trasferimenti di armi con la Russia.

Russia colpita in Crimea e lungo il confine

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato giovedì che le sue difese aeree hanno abbattuto dieci missili ucraini lanciati all'indirizzo della Crimea e dieci sopra la città russa di Belgorod. Gli attacchi aerei a lungo raggio sono continuati fino a tarda notte, mentre i combattimenti lungo la linea del fronte sono rimasti in gran parte bloccati.

Una persona è stata ferita dalla caduta di detriti di un obiettivo aereo abbattuto a Sebastopoli, importante porto della penisola di Crimea annessa alla Russia, ha dichiarato il governatore regionale Mikhail Razvozhayev. Più di cento persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro case nella penisola dopo un altro raid avvenuto nella tarda serata di giovedì, in cui le granate sono cadute ma non sono esplose, ha detto Razvozhayev.

In un attacco avvenuto giovedì alla stessa ora, due uomini hanno riportato ferite da schegge nella città russa di Belgorod, ha dichiarato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov. La città russa è vicina al confine con l'Ucraina e, sabato, un bombardamento ucraino ha ucciso 25 persone, tra cui cinque bambini, in uno dei colpi più letali sul suolo russo dall'invasione su larga scala di Mosca.

La guerra dei droni e dei missili di Mosca

Una persona è stata uccisa nell'attacco missilistico russo del mattino contro Kropyvnytskyi, una città dell'Ucraina centrale, ha dichiarato il governatore regionale Andrii Raikovych su Telegram. L'attacco, che ha preso di mira anche un'area industriale, ha danneggiato un impianto energetico.

Le forze aeree ucraine hanno dichiarato di aver intercettato due droni Shahed sopra la regione di Khmelnytskyi, nell'Ucraina centro-occidentale, che ospita un'importante base aerea a Starokostiantyniv.

La Russia ha sparato più di 500 droni e missili in cinque giorni contro obiettivi ucraini tra il 29 dicembre e il 2 gennaio. Nello stesso periodo, gli attacchi su Kiev e sulla regione circostante hanno ucciso 34 persone. Sei persone sono state uccise in un attacco aereo russo su Kharkiv il 2 gennaio.