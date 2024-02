Grecia: proteste degli agricoltori, trattori in piazza a Salonicco

Di Maria Michela D'Alessandro

Trecento trattori hanno invaso le strade di Salonicco, in Grecia, per manifestare contro l'aumento dei costi di produzione. Le richieste sono simili a quelle degli omologhi europei

Non si placa la protesta degli agricoltori estesa ormai a gran parte dell'Europa: giovedì primo febbraio centinaia di trattori hanno invaso le strade di Salonicco, in Grecia, diretti verso il centro congressi della città.Da oggi fino a domenica 4 febbraio è in corso Agrotica, la fiera internazionale dell'agricoltura.

Gli agricoltori, insieme ad allevatori e apicoltori lamentano soprattutto l'aumento dei costi di produzione, giudicato insostenibile, come quello per l'elettricità, la benzina e le forniture agricole. Come gli omologhi europei, il**Green deal** (di cui fa parte la politica agricola comune) dell'Ue è nel mirino anche degli agricoltori greci, che desiderano uscirne. A peggiorare la situazione le inondazioni della scorsa estate che hanno distrutto i raccolti e portato alle stelle il prezzo dell'olio d'oliva.

"Domani parlerò in Parlamento e svilupperò le mie riflessioni su come intendiamo rafforzare ulteriormente il settore primario", ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a margine dei lavori del consiglio europeo straordinario in corso a Bruxelles.