Trattori, la protesta degli agricoltori arriva a Roma

Gli agricoltori protestano contro i costi elevati causati dalle politiche europee e la concorrenza delle importazioni a basso costo da paesi extra Ue. La mobilitazione in varie regioni arriva a Roma in vista di una grande manifestazione giovedì prossimo

PUBBLICITÀ

NESSUNA DISTRIBUZIONE A TERZI

Roma aspetta nelle prossime ore centinaia di manifestanti e trattori in vista di una grande manifestazione degli agricoltori nella capitale annunciata per giovedì prossimo.

Circa 250 mezzi agricoli sono partiti lunedì da un presidio nei pressi del casello di Valdichiana, sull'autostrada A1 a nord di Roma, e si sono diretti verso la via Cassia per raggiungere altri gruppi partiti da varie parti d'Italia, per un totale di circa 650 mezzi.

"Dobbiamo arrivare a Roma e fargli sentire la pressione. Dovremo essere in tanti, tantissimi, perché è ora di far capire che l'agricoltura ha bisogno di attenzione, non di sussidi" ha detto uno dei dimostranti in partenza dalla Toscana.

Una delle sigle che hanno organizzato l'iniziative, il Comitato degli Agricoltori Traditi (Cat) ha annunciato una mobilitazione dalle prossime ore, che culminerà in una grande manifestazione giovedì prossimo senza bandiere di partito.

Gli agricoltori lanciano un ultimatum al governo sulle politiche Ue

La protesta verso la capitale viene presentata come un ultimatum al governo e al ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a cui vengono dati cinque giorni per recedere da trattati comunitari e internazionali.

La mobilitazione attribuisce le difficoltà del comparto agricolo dovute all'incremento dei costi causato dagli standard comunitari di produzione e dalla competizione creata da Paesi che hanno standard e costi più bassi.

Si tratta di Paesi a cui tuttavia l'Unione Europea ha aperto il mercato interno, come per esempio l'Ucraina e i membri del Mercosur, con cui Bruxelles sta trattando un accordo di libero scambio.

Amadeus invita gli agricoltori a Sanremo, la Rai smentisce

Un altro dei gruppi della protesta, Riscatto Agricolo, ha comunicato di avere accettato l'invito del direttore artistico e conduttore di Sanremo, Amadeus, a salire sul palco del Teatro Ariston nella serata inaugurale del Festival, martedì, o in quella successiva.

"Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche. Se si ferma l'agricoltura crolla tutto" si legge in un comunicato del gruppo, secondo cui una delegazione di giovani coltivatori è in viaggio verso la città ligure.

La Rai tuttavia, in una nota, ha negato qualsiasi contatto tra gli agricoltori e l'organizzazione dell'evento.

Trattori attesi martedì davanti al Parlamento di Strasburgo

Oltre a Roma sono state organizzate proteste per martedì anche in Puglia e in Emilia Romagna, dopo i raduni già cominciati da ore e da giorni in qualche caso in Campania, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto.

Cinquanta trattori e oltre cinquecento manifestanti sono attesi per martedì anche alla sede francese del Parlamento europeo, sulla scia delle proteste che riempiono le città europee da oltre una settimana.