Protesta agricoltori, i trattori convergono su Sanremo e su Roma

I trattori in arrivo a Sanremo e a Roma. Gli agricoltori non accettano di leggere solo un comunicato sul palco e chiedono alla Rai una presenza sul palco. Venerdì in programma una grande protesta in piazza San Giovanni

PUBBLICITÀ

Sette trattori hanno raggiunto Sanremo, dopo avere percorso 240 chilometri dalla Lombardia, in attesa che gli agricoltori presentino le proprie richieste al Festival venerdì, lo stesso giorno in cui la protesta dovrebbe culminare in una grande manifestazione a Roma.

Rai, Amadeus leggerà un comunicato degli agricoltori a Sanremo

Il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, aveva invitato i manifestanti al Teatro Ariston, condividendo le loro ragioni. La Rai, tuttavia, ha prima negato di avere organizzato la presenza degli agricoltori sul palco e poi ha accettato la lettura di un comunicato nella diretta serale di venerdì.

"Se non faranno salire sul palco dell'Ariston i nostri rappresentanti" ha detto però Raffaele Cavaliere, portavoce del gruppo Riscatto Agricolo "tutti i nostri trattori di Liguria, Lombardia e Piemonte convoglieranno su Sanremo".

Cosa chiede la protesta dei trattori in Italia

Come nel resto d'Europa, i coltivatori lamentano i costi maggiorati dagli standard di qualità imposti dalla politica agricola dell'Ue e la competizione di prodotti di paesi terzi per cui sono stati rimossi i dazi, come l'Ucraina. Gli agricoltori se la prendono anche con la filiera commerciale, che lascia gran parte del guadagno alla distribuzione comprimendo i margini dei produttori.

"Saremo tantissimi, più di 1.500 persone con una decina di trattori" ha annunciato Riscatto Agricolo, riferendosi alla manifestazione in piazza San Giovanni programmata per venerdì mattina. Un centinaio di trattori in marcia verso la capitale ha creato giovedì disagi sulla via Salaria.

Per placare la protesta, il governo di Giorgia Meloni sta studiando di mantenere le esenzioni fiscali in vigore sul settore agricolo e altre misure, che dovrebbero arrivare in Parlamento la prossima settimana con il decreto Milleproroghe.