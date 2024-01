In Europa sono aumentati notevolmente gli episodi di antisemitismo. Messaggi d'odio, violenze verbali e aggressioni fisiche preoccupano in particolare in Germania, Francia e Belgio, dove ci sono le comunità ebraiche più numerose

Gli episodi di antisemitismo in Germania sono in forte aumento dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre scorso.

Preoccupati per gli attacchi contro antisemiti, da diversi mesi le comunità ebraiche in Germania cercano di dare meno nell'occhio in pubblico.

Felix Klein, Commissario del governo federale per la vita ebraica in Germania e la lotta all'antisemitismo, ha dichiarato che dal 7 ottobre al 22 gennaio sono stati registrati 2.249 episodi di crimini antisemiti. Come riferimento, nel corso del 2022 ci sono stati 2.300 crimini antisemiti in totale. "Questo dimostra quanto sia drammatica la situazione", ha detto Klein.

Studi recenti sull'antisemitismo in Germania da parte di gruppi indipendenti hanno documentato a fine novembre un drastico aumento degli incidenti dovuti a pregiudizi antisemiti nel mese successivo all'attacco di Hamas. Il totale è di 994, con un incremento del 320 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster, ha dichiarato che "l'antisemitismo è molto diffuso in Germania" e ha invitato alla solidarietà con le comunità ebraiche nel Paese.

Violenze in aumento anche in Belgio e in Francia

In Francia, dove si trovano le comunità ebraiche e musulmane più numerose d'Europa, i dati del ministero degli Interni e del Servizio di protezione della comunità ebraica mostrano che nel 2023 sono stati segnalati 1.676 atti antisemiti, rispetto ai 436 dell'anno precedente.

Secondo il Consiglio delle istituzioni ebraiche in Francia il numero di atti antisemiti nei tre mesi successivi all'attacco del 7 ottobre ha raggiunto quelli dei tre anni precedenti messi insieme. Il 57,8 per cento degli atti antisemiti nel 2023 sono stati rivolti contro singoli individui. Si trattava di atti di violenza fisica o verbale e di gesti minacciosi.

A preoccupare è la situazione nelle scuole dato che gli autori delle discriminazioni sembrano essere sempre più giovani.

Nel vicino Belgio, dove vivono circa 30mila ebrei, un ente pubblico indipendente che combatte la discriminazione ha dichiarato di aver ricevuto 91 segnalazioni relative al conflitto tra Israele e Hamas tra il 7 ottobre e il 7 dicembre dello scorso anno, rispetto alle 57 dell'intero 2022.

Messaggi d'odio e discriminazione

La maggior parte delle segnalazioni riguardava commenti o atti considerati antisemiti, compresi casi in cui è stato negato l'Olocausto, ha dichiarato l'ente indipendente Unia.

Molti i messaggi d'odio, più della metà dei quali online, ma a spaventare sono anche commenti fatti in aree pubbliche. Unia sta inoltre collaborando con l'ufficio del pubblico ministero e la polizia belga in nove casi di aggressione e danneggiamento.

Il rapporto cita casi di percosse, graffiti e profanazione di decine di tombe nella sezione ebraica di un cimitero vicino alla città di Charleroi.

"Possiamo quindi parlare di un chiaro aumento delle segnalazioni di antisemitismo dal 7 ottobre 2023", ha dichiarato Unia. Tra il 7 ottobre e il 7 dicembre, Unia ha ricevuto anche otto segnalazioni di discriminazione o di incitamento all'odio legate all'origine palestinese, all'origine araba o al credo musulmano delle persone prese di mira.

Allarme antisemitismo anche in Italia

Molti Paesi europei hanno registrato un aumento di atti e commenti antisemiti dallo scoppio della guerra.

In Italia, l'anno scorso gli episodi di antisemitismo hanno toccato picchi senza precedenti, con 216 incidenti segnalati negli ultimi tre mesi del 2023, rispetto ai 241 di tutto l'anno precedente.

L'Osservatorio sull'antisemitismo ha dichiarato che l'anno scorso in Italia sono stati segnalati 454 incidenti, il livello più alto mai registrato nel Paese.