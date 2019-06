Champions: esplode la festa a Liverpool

Duecentomila persone si sono riversate in strada a Liverpool per festeggiare il sesto trionfo in Champions League dei reds che, a bordo di un bus scoperto, hanno sfilato per il centro inondato di rosso e bianco.

"È fantastico per questa città, assolutamente incredibile. Lo può vedere dalla gente che c'è qui oggi. Elettrizzante, vero? Guardate solo le persone che si sono arrampicate sui cartelli stradali, sui lampioni, ovunque. Fantastico!", dice un tifoso.

"Non ci sono parole! Incredibile! Sembra impossibile: venivamo dal 3 a 0 contro il Barcellona. E al ritorno abbiamo fatto 4 a 0, da non crederci!", dice un altro supporter.

La finale è stata tutta un affare inglese, dove il Liverpool, favorito, non ha smentito i pronostici e ha battuto per 2 a 0 il Tottenham.

"Le immagini di questa festa resteranno per sempre impresse nella mente dei tifosi del Liverpool", dice il nostro inviato Andy Robini, "Questo sesto titolo in Europa, meritatissimo, carica ulteriormente i reds per il prossimo campionato, visto che non trionfano in Premier League dal 1990. Questi tifosi ci credono. Sorrisi, festeggiamenti, passione... La mia sensazione è che la festa sia appena iniziata".