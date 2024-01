Interruzioni di corrente elettrica, disagi al traffico, evacuazioni: il nord Europa nella morsa del maltempo. Inondazioni in Francia e Germania

Il maltempo non dà tregua all'Europa settentrionale.

Le forti piogge nei Paesi Bassi, Germania, Francia hanno provocato nuove inondazioni.

Le temperature estremamente fredde e la caduta copiosa della neve, accompagnata da forti venti, hanno travolto tutta la regione nordica, causando in molti casi l'interruzione dei trasporti.

Sono stati segnalati disagi in seguito alla chiusura di tratti autostradali e problemi con il servizio ferroviario.

Meno 38° in Svezia, manca la corrente

Circa 4.000 case nella Svezia artica, dove le temperature sono scese a meno 38 gradi Celsius (meno 36,4 gradi Fahrenheit), sono senza corrente elettrica. Nella parte meridionale del Paese, sull'autostrada tra il comune di Hörby e la città di Kristianstad, gli automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro auto o sono stati evacuati in un vicino complesso sportivo dove hanno trascorso la notte.

Nella Lapponia finlandese, il comune di Enontekio, vicino al confine con la Norvegia e la Svezia, ha registrato giovedì la temperatura più bassa del Paese in questo inverno, con meno 43,1 gradi C (meno 45,6 gradi F). I meteorologi prevedono temperature ancora più basse per il resto della settimana.

Danimarca, traghetto non può attraccare

Un traghetto in navigazione tra la Norvegia e la Danimarca ha finalmente attraccato a Copenaghen, giovedì, dopo che circa 900 passeggeri hanno trascorso la notte a bordo della nave, rimasta ferma nello stretto di Oresund tra la Danimarca e la Svezia meridionale. Mercoledì, le condizioni meteorologiche hanno infatti impedito alla Crown Seaways di entrare nel porto di Copenaghen.

In Danimarca, a seguito della tempesta di neve di mercoledì, persistono i problemi di traffico: diversi automobilisti sono rimasti in coda su un'autostrada fino a 21 ore. La polizia ha chiesto di evitare viaggi non necessari mentre il vento e la neve colpiscono le zone settentrionali e occidentali del Paese.

Germania sott'acqua

In Germania il Cancelliere Olaf Scholz ha visitato le regioni colpite dalle inondazionidellaSassonia–Anhalt. In agenda un sopralluogo presso la diga del ponte Helmebrücke, che rischia di crollare, e all'impianto di riempimento di sacchi di sabbia nella città di Berga.

Anche in Bassa Sassonia, i servizi di emergenza sono al lavoro per arginare i danni causati dalle piogge. Nella regione e in alcune parti di Brema i livelli dell'acqua continuano a segnalare il massimo livello di allerta. Sorvegliati speciali anche i bacini idrografici di Aller, Leine e Oker, così come in quelli di Hase e Hunte.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz e André Schröder, amministratore distrettuale di Mansfeld-Südharz, camminano lungo una diga costruita con sacchi di sabbia Jan Woitas/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

La Francia usa le pompe per deviare l'acqua

In Francia ondata di maltempo che ha causato inondazioni, soprattutto al Pas-de-Calais. La protezione civile francese ha dovuto utilizzare delle pompe per deviare l’acqua a Mardyck, fuori Dunkerque. Le autorità hanno chiesto ai residenti di limitare gli spostamenti. Nel post su X della Commissione europea: "Germania e Francia hanno attivato il Meccanismo di protezione civile dell'Unione europea per l'assistenza alle inondazioni".

Il governo dei Paesi Bassi, che hanno dovuto affrontare livelli d'acqua estremamente elevati nei fiumi e nei laghi, ha dichiarato che invierà delle pompe in Francia per far fronte all'emergenza.

"Ha piovuto molto di recente, il che significa che l'acqua in Francia non può più essere drenata correttamente. In molti luoghi, i fiumi hanno già superato gli argini. Per questo è importante aiutarci a vicenda a liberarci dell'acqua il più rapidamente possibile" ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e delle Acque dei Paesi Bassi, Mark Harbers, in un comunicato.

Le pompe di emergenza olandesi possono trattare ciascuna 5 milioni di litri (1,3 milioni di galloni) di acqua all'ora.

Nel nord della Franci****a, le precipitazioni sempre più intense hanno portato all’evacuazione di centinaia di persone. Circa 10.000 famiglie sono rimaste senza elettricità.

Un uomo è stato trovato morto nella sua auto parzialmente sommersa vicino alla città di Nantes: il settantatreenne era stato dato per disperso martedì, dopo essere uscito di casa per comprare del pane e non aver fatto ritorno; è stato ritrovato mercoledì, quando le acque hanno iniziato a ritirarsi nella zona.

I soccorritori evacuano una persona mentre il fiume Aa esonda ad Arques, nel nord della Francia Matthieu Mirville/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Regno Unito senza tregua dopo la tempesta Henk

In Gran Bretagna non c'è stata molta tregua dal maltempo, con allagamenti diffusi nell'Inghilterra centrale, in particolare nelle vicinanze del fiume Trent nel Nottinghamshire, e piogge più intense nelle zone meridionali.

A partire da giovedì sera, in tutta l'Inghilterra sono ancora in vigore più di 220 allerta alluvione, che prevedono inondazioni. Le alluvioni arrivano pochi giorni dopo che la tempesta Henk ha colpito vaste aree dell'Inghilterra e del Galles, lasciando il terreno saturo e soggetto a inondazioni.