L'Iran ha organizzato un’esercitazione militare in tutto il paese utilizzando circa 200 droni. Tensioni con l’Occidente sui programmi nucleari, missilistici e spaziali

L’esercito regolare iraniano ha organizzato un’esercitazione militare su vasta scala impiegando circa 200 droni. Lo ha dichiarato l’ammiraglio Habibollah Sayyari, comandante dell’esercitazione e vice capo dell’esercito per il coordinamento. Il test avviene nel mezzo delle tensioni con l’Occidente sui suoi programmi nucleari, missilistici e spaziali.

L’esercito ha successivamente diffuso le immagini di una nave da guerra non identificata filmata da un drone iraniano nell’Oceano Indiano. Non sono stati rilasciati dettagli sull'origine della nave da guerra, ma secondo Sayyari si tratterebbe di una nave "extraregionale", parola usata dai comandanti militari iraniani per riferirsi alle flotte militari americane.

L’Iran presenta regolarmente nuovi droni, compresi quelli a lungo raggio che sostiene siano in grado di raggiungere Israele.

In questo quadro l’Ucraina e l’Occidente accusano l’Iran di fornire droni alla Russia, ma Teheran smentisce.