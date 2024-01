Di Euronews

Il vice-capo di Hamas, Saleh Al-Arouri, è stato ucciso in un attacco nella parte meridionale di Beirut. Hamas ha confermato il suo decesso e quello di altri membri. Secondo media locali, è stato un drone israelieano. Nuovi bombardamenti a Gaza, ma la guerra rischia di allargarsi al Libano

Il numero due di Hamas, Saleh Al-Arouri, è stato ucciso in un attacco su un sobborgo di Beirut, in Libano. Lo ha confermato lo stesso movimento palestinese, dopo la notizia diffusa da vari media arabi.

L'attacco, probabilmente condotto da un drone israeliano, ha colpito un edificio nel quartiere di Mashrafiyah, nella parte meridionale di Beirut, come mostrano diversi video sui social media.

Il bilancio è di sei vittime, secondo l'agenzia di stampa statale Nna e altri media libanesi.

Hamas ha confermato che tra le vittime ci sono altri due suoi funzionari. Secondo media libanesi, è morto un altro membro dell'ufficio politico del movimento, Kalil Al-Hayya.

La responsabilità dell'attacco è di Israele, secondo il quotidiano Washington Post che cita una fonte della difesa statunitense.

Finora nessun commento dal governo israeliano. Il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa, Yoav Gallant, si sono consultati prima di una riunione del gabinetto di guerra a Tel Aviv.

Il premier Mikati: "Israele colpisce Libano dopo fallimenti di Gaza"

L'uccisione di Al-Arouri "mira a trascinare il Libano in una nuova fase di scontri alla luce degli attacchi quotidiani in corso nel sud del Paese" ha dichiarato il premier libanese, Najib Mikati, che ha chiamato l'attacco un "crimineisraeliano".

Il timore è ora che gli scontri sporadici avuti finora al confine tra Israele e Libano possano intensificarsi in un vero e proprio fronte nord del conflitto con Hezbollah, il movimento sciita filo-iraniano che controlla parte della capitale e il sud del Paese.

Si attende un discorso mercoledì del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Al-Arouri era il vice-capo politico di Hamas

Al-Arouri ricopriva la carica di vice-presidente dell'ufficio politico di Hamas, anche noto come Politburo, un organismo eletto dal Consiglio della Shura e diretto attualmente da Ismail Haniye, che vive in Qatar.

Da tempo Al-Arouri viveva in Libano dopo aver trascorso quindici anni nelle carceri israeliane. Nelle ultime settimane, era comparso spesso sui media internazionali per commentare la strategia di Hamas nel conflitto in corso con Israele.

Israele ha una storia di omicidi mirati a Gaza e nella regione

Tra il 2002 e il 2006, caccia e elicotteri israeliani hanno colpito e ucciso nella Striscia due dei fondatori di Hamas, lo sceicco Ahmah Yassin e Abd Al-Aziz al-Rantisi, e altri leader dell'ala militare del movimento, tra cui Salah Shehadeh e Nabil Abu Selmeya.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha messo l'eliminazione dei capi di Hamas e dell'intero gruppo da Gaza in cima alle priorità del conflitto in corso. Numerosi comandanti locali sono tra le oltre 22 mila vittime registrate finora nella Striscia.

Ma la ricerca continua per le menti degli attacchi del 7 ottobre in Israele, che hanno ucciso circa 1,200 persone: il leader politico di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, e il capo del braccio armato del movimento (Brigate Al-Qassam), Mohammad Deif.

Il giorno di Natale un raid attribuito a Israele ha ucciso a Damasco, in Siria, un generale della Guardie della Rivoluzione iraniana, Seyed Razi Mousavi.