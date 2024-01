Di Euronews Agenzie: AP

A tre mesi dall'attacco di Hamas nei territori di Israele, i morti a Gaza superano i 22mila. L'esercito israeliano fa sapere di aver smantellato le cellule nel nord della Striscia. Netanyahu esclude la sospensione dei combattimenti

L'esercito israeliano ha comunicato di aver concluso un importante combattimento nel nord di Gaza, affermando di aver completato lo smantellamento delle infrastrutture militari di Hamas, mentre la guerra contro il gruppo militante è entrata domenica, 7 gennaio, nel suo quarto mese.

Il portavoce dell'esercito, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato sabato che le forze armate "continueranno ad approfondire i risultati", rafforzando le difese lungo la barriera di confine tra Israele e Gaza e concentrandosi sulle parti centrali e meridionali del territorio.

L'annuncio è arrivato prima di una visita in Israele del Segretario di Stato americano Antony Blinken. I funzionari dell'amministrazione Biden, compreso Blinken, hanno ripetutamente esortato Israele a ridurre la sua offensiva aerea e di terra a Gaza e a passare ad attacchi più mirati contro i leader di Hamas per evitare danni ai civili palestinesi.

Attacchi intensificati nel sud della Striscia

Nelle ultime settimane, Israele aveva già ridimensionato l'assalto militare nel nord di Gaza e aveva intensificato l'offensiva nel sud del territorio, dove la maggior parte dei 2,3 milioni di palestinesi di Gaza sono schiacciati in aree più piccole, mentre vengono bombardati dagli attacchi aerei israeliani.

Netanyahu: "Guerra non deve essere fermata"

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione video, ha ribadito che "la guerra non deve essere fermata" fino a quando non saranno raggiunti gli obiettivi di eliminare Hamas, ottenere la restituzione degli ostaggi israeliani e garantire che Gaza non sia una minaccia per Israele.

Oltre 22mila morti a Gaza

La rappresaglia di Israele per via aerea, terrestre e marittima ha ucciso più di 22.700 palestinesi e ne ha feriti più di 58.000, secondo il ministero della Sanità di Gaza, governata da Hamas. Il conteggio dei morti non distingue tra combattenti e civili. I funzionari sanitari affermano che circa due terzi delle vittime sono donne e minori. Israele incolpa Hamas per le pesanti perdite di civili perché il gruppo opera in aree residenziali molto popolate.

Nuovi bombardamenti su Khan Younis e Rafah

Domenica, i funzionari dell'ospedale Nasser nella città meridionale di Khan Younis hanno ricevuto i corpi di 18 persone, tra cui 12 bambini, uccisi in un attacco israeliano sabato scorso. Più di 50 persone sono rimaste ferite nell'attacco contro una casa nel campo per rifugiati di Khan Younis, creato decenni fa per ospitare i rifugiati della guerra del Medio Oriente del 1948 per la creazione di Israele e trasformatosi in un quartiere della città.

Un altro attacco aereo ha colpito una casa tra Khan Younis e la città meridionale di Rafah, uccidendo almeno sette persone i cui corpi sono stati portati al vicino European Hospital, secondo un giornalista dell'Associated Press presente nella struttura.

Le forze israeliane si sono spinte in profondità anche nella città centrale di Deir al-Balah, dove sabato i residenti di diversi quartieri sono stati avvertiti da volantini caduti sulla città che dovevano evacuare le loro case.