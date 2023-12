Ungheria: Natale solidale per i più bisognosi

Di Maria Michela D'Alessandro

In Ungheria associazioni di volontariato distribuiscono cibo per un Natale all'insegna della beneficenza. A Roma il pranzo per i poveri della Comunità di Sant'Egidio

La neve e la pioggia non hanno fermato volontari e cittadini che si sono dati appuntamento nel quartiere Népliget, a Budapest, la mattina della vigilia di Natale.

Tutti in fila per ricevere un pacco alimentare gratuito destinato alle famiglie più bisognose in difficoltà economica e dare loro un aiuto durante le festività natalizie - in un solo giorno sono stati consegnati migliaia di pacchi.

Tra le associazioni di volontariato presenti, Food for Life, che ha distribuito oltre 3mila tra pasti caldi e pacchi alimentari a ridosso del Natale: secondo i volontari dell'associazione, sempre più famiglie della classe media e pensionati si rivolgono a realtà come Food for Life.

Tra i motivi principali dell'impoverimento, l'inflazione, la crisi energetica e quella abitativa che hanno fatto impennare i prezzi con conseguenti difficoltà per gli ungheresi.

Il pranzo di Natale con la Comunità di Sant'Egidio

Anche a Roma e in altre città italiane l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio che riunisce a tavola per il pranzo del 25 dicembre migliaia di persone povere, senza dimora, anziane, sole e in difficoltà.

Sempre nella capitale italiana attiva da anni Nonna Roma, l'associazione di volontariato che gestisce diversi empori gratuiti sparsi per la capitale e distribuisce pacchi alimentari a centinaia di famiglie.