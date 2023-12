La tragedia ha sconvolto Bryansk, nel sud ovest della Russia. Ancora non si conoscono le motivazioni dietro al drammatico gesto e ora gli inquirenti indagano per capire come la ragazza sia entrata in possesso dell'arma. Un tempo rare, le sparatorie nelle scuole in Russia sono in aumento

Si presenta a scuola con un fucile a pompa e apre il fuoco sui compagni. È successo a Bryansk, una città nella Russia sud occidentale vicina al confine con l'Ucraina, dove due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite dopo che una ragazza di 14 anni ha sparato alcuni colpi in un istituto scolastico di primo grado. La giovane, responsabile dell'aggressione, è annoverata tra le vittime: si è uccisa dopo aver compiuto il gesto. Tutti i ragazzi coinvolti sono stati ricoverati in ospedale. Uno dei feriti è in gravi condizioni, ha dichiarato l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. La sparatoria sarebbe avvenuta nella palestra della scuola media. I filmati girati dagli scolari e condivisi dai media statali russi mostrano gli alunni spaventati barricarsi all'interno di un'aula, accatastando i banchi contro la porta. Due morti dopo una sparatoria in una scuola della città occidentale di Bryansk Le autorità hanno dichiarato che le motivazioni dietro il gesto dell'adolescente sono ancora da accertare. Al momento non è noto nemmeno come si è procurata l'arma. Le agenzie di stampa russe hanno riferito che il padre della ragazza sta venendo interrogato e che l'appartamento della famiglia è stato perquisito. Gli investigatori vogliono sapere se l'uomo è a conoscenza di come la figlia sia entrata in possesso dell'arma. Il Commissario per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, ha dichiarato che "verrà fornita tutta l'assistenza necessaria ai bambini e alle famiglie". Il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha definito la sparatoria una "terribile tragedia". "Le mie sincere condoglianze ai genitori della ragazza morta per mano di chi ha sparato. È una perdita irreparabile", ha detto. Un fenomeno in aumento Le sparatorie nelle scuole sono relativamente rare in Russia ma gli attacchi mortali nelle strutture scolastiche sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni. In seguito a una serie di episodi simili Mosca ha inasprito le sue già severe leggi sul possesso di armi da fuoco. Nella città russa di Izhevsk, nel settembre dello scorso anno, un uomo armato ha ucciso 18 persone in una scuola. Nel 2021, un diciannovenne ha ucciso nove persone in una scuola di Kazan, nel Tatarstan. Nello stesso anno, un adolescente ha ucciso sei persone in un'università della città di Perm, negli Urali. Il Cremlino e i funzionari di Mosca hanno espresso crescente preoccupazione dopo i precedenti attacchi, con il presidente Vladimir Putin che ha attribuito la colpa degli incidenti all'importazione di armi statunitense.