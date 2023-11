"Quello che ha subito Kiev sabato mattina è il peggior attacco condotto dai russi con droni sulla capitale, da quando è iniziata la guerra", ha dichiarato Mykhailo Shamanov, capo dell'amministrazione militare di Kiev. Colpiti i quartieri residenziali, almeno 5 feriti

Come per ritornare prepotentemente in prima pagine, la Russia ha scatenato, da sabato all'alba, un'ondata di attacchi con droni su Kiev.

Secondo le autorità, sarebbe piovuti dal cielo ben 75 droni, di cui 71 intercettati dalla difesa aerea ucraina.

"Il peggior attacco"

"Quello che sta subendo la capitale ucraina da ore è il peggior attacco condotto dai russi con droni su Kiev da quando è iniziata la guerra", ha dichiarato Mykhailo Shamanov, capo dell'amministrazione militare di Kiev.

Particolarmente colpiti diversi quartieri residenziali di Kiev: Solomyansky, Pechersky, Podilsk, Dnipro e Holosiivskyi.

Danneggiati palazzi e persino un asilo. Almeno due donne ferite, estratte da sotto le macerie.

"Cinque feriti, tra cui un bambino di 11 anni"

Alla fine dell'assalto, durato, sei ore, arriva la comunicazione ufficiale.

"Sono stati segnalati in tutto cinque feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Tutti hanno ricevuto assistenza medica", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Un condominio nel quartiere è stato danneggiato dalla caduta di detriti e i servizi di emergenza sono al lavoro per estrarre due donne dalle macerie, ha aggiunto Klitschko.

ello stesso quartiere sono stati segnalati diversi incendi, tra cui uno in un asilo.

Sul distretto di Pechersky sono caduti anche i detriti dei droni abbattuti dalla difesa antiaerea ucraina. Si tratta di droni Shahed di fabbricazione iraniana, hanno affermato le autorità ucraine.

Dal Canada: "Ulteriore nuovo sostegno all'Ucraina"

In Canada, intanto, il primo ministro canadese Justin Trudeau e i presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno ribadito il loro sostegno all'Ucraina:

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo:

"Noi sosteniamo l'Ucraina e la sosterremo per tutto il tempo necessario. Da parte dell'Ue, abbiamo già fornito 83 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina in vari settori, come quello finanziario e militare. E siamo pronti a fare di più. Prenderemo ulteriori decisioni nelle prossime settimane. Sono ottimista riguardo ai nostri Stati membri".

Charles Michel, Ursula von der Leyen e Justin Trudeau. (St. John's, Canada. 24.11.2023) Paul Daly/AP

Ancora aiuti all'Ucraina? Ungheria e Slovacchia dicono "No"

Il Consiglio europeo si riunirà il 14 e 15 dicembre a Bruxelles e sul tavolo ci sarà il sostegno all'Ucraina e l'adesione all'Ue.

Ma il pensiero è tutt'altro che uniforme: il primo ministro ungherese Viktor Orbán, infatti, si oppone ad un ulteriore aiuto militare all'Ucraina e sarà probabilmente appoggiato dal nuovo primo ministro slovacco Robert Fico.

Il premier slovacco - ieri in visita a Praga - ha detto di non credere in una soluzione militare in Ucraina, in un conflitto che, secondo Fico, potrebbe durare fino al 2030 e causare mezzo milione di morti in più.