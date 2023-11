Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Familiari di ostaggi israeliani mostrano le foto dei loro cari, rapiti il 7 ottobre e tenuti da allora dentro la Striscia di Gaza - Diritti d'autore Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Familiari di ostaggi israeliani mostrano le foto dei loro cari, rapiti il 7 ottobre e tenuti da allora dentro la Striscia di Gaza - Diritti d'autore Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Parenti degli ostaggi israeliani e familiari di detenuti palestinesi sono stati ricevuti in Vaticano, in concomitanza con l'annuncio di un cessate il fuoco di quattro giorni tra Israele e Hamas e dell'imminente rilascio di 50 ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi