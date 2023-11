Il maltempo nel Nord della Francia non dà tregua. Macron sul posto

Le precipitazioni continuano da giorni e le acque che hanno inondato strade e campagne non si ritirano. Comincia un'altra settimana di piogge

PUBBLICITÀ

L'allerta meteo nel dipartimento del Pas-de-Calais continua. Il dipartimento nell'estremo Nord della Francia non ha pace dal passaggio della tempesta Ciaran che ha colpito l'area a inizio novembre. Gli acquazzoni persistenti non permettono alle acque che hanno inondato strade e campi di ritirarsi.

Le precipitazioni, dovrebbero essere ancora più intense martedì 14 novembre, secondo Vigicrues, il sistema di informazione sul rischio di alluvione per i principali fiumi francesi. L'allerta arancione per inondazioni è stata prorogata nuovamente per i fiumi Clanche, Lys, Hem e Aa. "Si prevedono ulteriori movimenti dei fiumi" nelle regioni del Nord e del Pas-de-Calais "ma a livelli inferiori rispetto a venerdì", ha fatto sapere Vigicrues.

Il sito Météo-France prevede un'alternanza di giorni senza pioggia e rovesci. Il maltempo dovrebbe durare almeno un'altra settimana.

A Merville, una zona rurale del Nord al confine con il Pas-de-Calais, i fiumi sono straripati oltre le gole e i campi e le strade del centro sono allagati.

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte si recheranno sul posto martedì 14 novembre per esprimere il loro sostegno e "quello di tutta la nazione alle persone colpite dalle inondazioni".

Allo stesso tempo, Matignon ha annunciato che è stata convocata un'unità di crisi interministeriale per far fronte alle inondazioni "per coordinare tutti i servizi governativi".

Dall'inizio dell'ondata, quattro persone sono rimaste leggermente ferite. A Bailleul, nel Nord, è morta anche una donna di sessant'anni al volante della sua auto, trovata piena d'acqua in un fosso allagato sabato. La procura di Dunkerque non è stata in grado di stabilire un collegamento certo con il maltempo.

In questo contesto, la prefettura ha deciso di tenere chiusi lunedì e martedì gli asili e le scuole in 279 comuni del dipartimento, per un totale di 388 strutture.