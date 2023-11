Di Euronews

Il presidente della Polonia Duda ha chiesto a Morawiecki di tentare di formare un nuovo esecutivo

Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha annunciato nella serata di lunedì 6 novembre, a seguito delle ultime elezioni, di aver conferito all'attuale primo ministro Mateusz Morawiecki l'incarico di formare un nuovo governo. Benché infatti il suo partito, Legge e Giustizia, abbia perso la maggioranza in Parlamento, è risultato comunque il singolo movimento più votato: di qui la scelta del capo di Stato.

Sostenitore dell'attuale governo, Duda aveva detto che i due candidati alla carica di primo ministro erano Morawiecki e il leader dell'opposizione Donald Tusk, ex primo ministro polacco ed ex presidente del Consiglio europeo.

Se Morawiecki non riuscirà ad ottenere una maggioranza, l'incarico andrà a Tusk

Nonostante l'incarico di Duda, la strada per Morawiecki appare in salita. Non è affatto detto, infatti, che il premier conservatore possa trovare facilmente una maggioranza parlamentare pronta a sostenerlo. Il tentativo di formazione di un nuovo governo potrebbe dunque non andare a buon fine, e la Polonia potrebbe trovarsi a dover aspettare prima di avere un esecutivo nel pieno esercizio delle sue funzioni.

In caso di mancanza di una maggioranza, Duda ha fatto sapere che l'incarico verrà conferito a Tusk.