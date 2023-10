Di euronews

Mentre Israele continua a bonbardare Gaza Hamas prosegue il lancio di missili verso Tel Aviv e dintorni. Il presidente USA Biden parte per Israele

I razzi lanciati da Gaza vengono intercettati dall'Iron Dome israeliano, il sistema di protezione che è stato messo in crisi dalla pioggia di ordigni lanciata da Hamas contro lo stato ebraico. E intanto Israele continua l’assedio con pesanti i bombardamenti aerei volti a distruggere Hamas a Gaza che hanno causato ormai diverse migliaia di morti. Nello scenario apocalittico della martoriata Striscia di Gaza cresce il timore che il conflitto possa intensificarsi e il presidente degli Stati Uniti Biden compie mercoledì una visita imprevista in Israele per consigliare di non alzare troppo il tiro. Il monito lo ha già lanciato in conferenza stampa il suo Segretario di Stato Antony Blinken. "Mercoledì, il presidente Joe Biden visiterà Israele.Il presidente Biden sottolineerà il nostro chiaro messaggio a qualsiasi attore, statale o non statale, che cerchi di trarre vantaggio da questa crisi per attaccare Israele. Non fatelo": ha chiarito Blinken.

Bombardato da Israele il valico di Rafah fra l'Egitto e Gaza

Il valico di Rafah fra l'Egitto e Gaza anche è stato bombardato un confine che è cruciale per le orgnaizzazioni umanitarie che cercano di convogliare aiuti nell'enclave palestinese martellata da Israele che vuole distruggere Hamas. Quest'ultima ha diffuso il primo video di un ostaggio.

Il volto di un ostaggio

Una giovane donna che parla in ebraico e si identifica come Maya Shem, 21 anni, è fra i tanti ostaggi che Hamas ha catturato nel corso della sua sortita di 10 giorni fa. Le foto del video sono mostrate col consenso della sua famiglia. Israele ha confermato che almeno 199 persone sono state portate con la forza a Gaza. Hamas sostiene di avere in mano 250 ostaggi. E in tutto questo il numero degli sfollati nella Striscia di Gaza ha ormai raggiunto il milione di persone che non sanno dove andare. L'esercito israeliano dice che sta cercando di allontanare i civili per la loro sicurezza in vista di una grande offensiva contro Hamas ma lo spazio fisico a Gaza non c'è e le conseguenze dell'attacco non potranno che ricadare sempre più pesantemente su una popolazione inerme.

