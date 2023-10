Stanno scoppiando proteste in tutto il mondo per l'attacco all'ospedale Al-Ahli. L'azione costituisce un crimine di guerra gravissimo. L'ambasciatore palestinese all'Onu accusa Israele. Un portavoce di Netanyahu aveva pubblicato un tweet, poi rimosso, in cui Israele si assumeva la responsabilità.

Shock e rabbia in tutto il mondo dopo che un attacco aereo ha distrutto l'ospedale Al-Ahli a Gaza city e causato centinaia di morti tra pazienti, personale sanitario e persone che avevano trovato rifugio nell'ospedale. La maggior parte erano bambini e anziani.

I morti e i feriti sono stati trasportati di corsa all'ospedale Al-Shifa per essere presi in carico dal personale medico già allo stremo.

Il post del portavoce israeliano prima che venisse cancellato: "L'aviazione israeliana ha colpito una base terroristica di Hamas all'interno di un ospedale a Gaza"

L'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha denunciato Israele in quanto responsabile dell'attacco. Mansour ha accusato il presidente israeliano Benjamin Netanyahu di essere un bugiardo. L'ambasciatore ha riportato come il portavoce del Presidente israeliano ha pubblicato un tweet, successivamente cancellato, in cui affermava che Israele era responsabile dell'attacco in quanto riteneva ci fosse una base di Hamas nei dintorni dell'ospedale. Secondo quanto riporta Mansour, in precedenza un portavoce dell'esercito israeliano aveva indicato gli ospedali come possibili obiettivi e aveva suggerito di evacuarli.

Israele sostiene ora che a essere responsabile sia la Jihad islamica, a causa di un presunto lancio di razzi fallito. Quest'ultimo gruppo ha negato le accuse affermando che Israele mente.

Mansour aveva già denunciato Israele per la pulizia etnica messa in atto a Gaza dopo che Tel-Aviv ha chiesto a 1,1 milione di residenti nella Striscia di lasciare le proprie case mentre continuavano i bombardamenti.

"Attacco di Hamas non giustifica punizione collettiva del popolo palestinese"

Intanto numerose proteste sono scoppiate in tutto il Medio Oriente e nel NordAfrica, in particolare fuori dalle ambasciate israeliane, francesi e statunitensi in Libano, Turchia, Giordania e Tunisia, per condannare l'attacco all'ospedale che rappresenta un crimine di guerra e viola il diritto internazionale. Dichiarazioni di condanna stanno arrivando da tutto il mondo.

L'ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite Riyad Mansour ha denunciato Israele per l'attacco mortale all'ospedale al-Ahli di Gaza, definendo il premier israeliano Netanyahu "un bugiardo" per aver incolpato la Jihad islamica

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha condannato l'attacco in quanto viola le leggi del diritto internazionale umanitario. Joe Biden era già in viaggio quando il presidente palestinese Mahmud Abbas ha concordato con Giordania ed Egitto di annullare il vertice a quattro previsto con il presidente statunitense. Biden visiterà comunque Israele.

Dopo l'attacco gli aerei israeliani hanno continuato a colpire Gaza nelle prime ore del 18 ottobre, causando almeno 37 morti nel campo profughi di Jabalia.

I bombardamenti continuano anche nel sud della Striscia, vicino a Khan Yunis e al valico di Rafah, ancora chiuso nonostante la promessa di consentire il passaggio ai civili per mettersi in salvo e ai convogli umanitari per rifornire Gaza di beni di prima necessità. Appena qualche giorno fa Israele aveva detto ai civili di dirigersi nelle due località nel sud della Striscia per la loro sicurezza.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha affermato che l'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso non può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese.

In precedenza sono morte almeno sei persone in seguito al bombardamento israeliano su una scuola gestita dall'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite. L'Onu afferma che sono almeno quattro le scuole che hanno subito danni a causa degli attacchi aerei Israeliani. Già nel 2014 i bombardamenti israeliani avevano colpito l'ospedale Al-Aqsa.