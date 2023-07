Realizzata in acciaio riciclato dal designer francese Mathieu Lehanneur, la torcia racchiude lo spirito di Parigi2024, Giochi Olimpici ispirati da tre temi centrali: uguaglianza, acqua e tranquillità. La Cerimonia di Apertura si svolgerà esattamente tra un anno, il 26 luglio 2024

Ad un anno esatto dall'inizio delle Olimpiadi 2024, la torcia olimpica è stata presentata ufficialmente a Parigi.

Con molto clamore, in riva alla Senna, e con il supporto del grandissimo Usain Bolt, il presidente di Parigi2024 Tony Estanguet e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach hanno presentato il simbolo dei Giochi Olimpici.

All'ombra della Tour Eiffel... (Parigi, 25.7.2023) Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Realizzata in acciaio riciclato dal designer francese Mathieu Lehanneur, la torcia racchiude lo spirito di Parigi2024, Olimpiadi ispirate da tre temi centrali: uguaglianza, acqua e tranquillità.

Per alcuni ricorda un'anfora greca, per altri un muscolo, "motore olimpico", spiega il creatore. Concepita come una scultura, la torcia vuole simboleggiare l'eleganza alla francese, nonchè "la condivisione, la pace, la coesione, la fraternità e la trasmissione di questi valori".

La torcia, di colore ''champagne dorato'' arriverà a Marsiglia, dalla Grecia, l'8 maggio 2024.

Verrà fabbricata negli stabilimenti francesi di ArcelorMittal, tra gli sponsor delle Olimpiadi parigine.

Ne verranno prodotti 2.000 esemplari, 1.500 per i Giochi Olimpici e 500 per i Giochi Paralimpici.

Nell'ideale staffetta olimpica, la torcia sarà trasportata da 11.000 tedofori, durante il suo viaggio attraverso la Francia, percorrendo migliaia di chilometri, passando di mano in in mano, in pieno spirito olimpico.

La destinazione finale del viaggio della torcia è, ovviamente, Parigi, per l'accensione del braciere olimpico durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi, il 26 luglio 2024.

Le Olimpiadi proseguiranno fino all'11 agosto.