La fuga obbligata di migliaia di armeni dal Nagorno Karabakh

Sono oltre semila le persone costrette a lasciare l'area nei primi giorni di guerra. L'Armenia ha promesso di ospitarne 40 mila, un terzo della popolazione residente nella regione contesa

L'"operazione antiterrorismo" avviata dall'Azerbaigian martedì 19 settembre ha provocato l'evacuazione di oltre 6 mila abitanti del Nagorno Karabakh di etnia armena. Sono sempre più gli abitanti della regione amministrativa speciale preoccupati del fatto che Baku possa procedere a un'operazione più violenta di pulizia etnica, e le forze di peacekeeping russe non sembrano una valida garanzia a fermare una degenerazione della crisi.

PUBBLICITÀ

Per i 120 mila abitanti del Nagorno-Karabakh, la convivenza con i "turchi", come la maggior parte di loro li chiama, sembra inconcepibile.

L'esodo è tale che lunedì ha causato ingorghi enormi nei pressi del corridoio di Lachin, la porta d'accesso alla regione quando provenendo dall'Armenia. Il corridoio per molti è ora solo una via di fuga.

Le autorità dei villaggi che accolgono i profughi danno priorità a coloro che hanno perso la propria casa. Ma a rifugiarsi verso l'Armenia ora sono anche i residenti del capoluogo della regione, Stepanakert. E la benzina scarseggia nelle stazioni di rifornimento, rendendo più difficile programmare la fuga.

Il governatore della regione armena di Syunik, Robert Ghoukassian, ha dichiarato alla stampa di poter ospitare 10.000 persone. La scorsa settimana, il primo ministro armeno Nikol Pachinian ha annunciato che il Paese, che conta 2,9 milioni di abitanti, si sta preparando ad accogliere 40 mila rifugiati.

Nel capoluogo del Nagorno-Karabakh, Stepanakert, si affollano anche i rifugiati provenienti da altre parti della regione, e questo contribuisce ad accelerare l'esaurimento delle scorte di cibo e medicinali. La leadership di Stepanakert promette "alle famiglie rimaste senza casa dopo l'inizio della recente operazione militare che potranno essere trasferite in Armenia", scortate delle truppe russe presenti nella regione.

I separatisti armeni del Nagorno-Karabakh intanto hanno dovuto deporre le armi davanti alla violenza dell'esercito armeno. Ora partecipano insieme ai rappresentanti del governo azero ai negoziati mediati dalla Russia per definire il futuro status della regione.

Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha escluso qualsiasi operazione di persecuzione etnica degli armeni. In un incontro con il suo omologo turco Tayyip Recep Erdogan, ha dichiarato che tutti i residenti del Karabakh saranno considerati azeri a prescindere dalla loro nazionalità.

Aliyev e Pashinyan si incontreranno il 5 ottobre, in occasione della riunione della Comunità politica europea a Granada, in Spagna. I rappresentanti di Armenia, Azerbaigian, Germania, Francia e Unione europea si riuniranno per preparare l'incontro tra i due leader per indurli a un accordo.