L'economia russa è sull'orlo dell'abisso?

Nonostante le previsioni e le dichiarazioni positive delle autorità, gli esperti prevedono un netto deterioramento della situazione economica in Russia.

Il presidente russo Vladimir Putin sostiene che l'economia russa è stabile e affidabile nonostante le sanzioni, l'inflazione e le fluttuazioni del tasso di cambio della valuta nazionale. Molti indicatori economici possono effettivamente sembrare relativamente buoni, ma questo potrebbe riflettere i problemi fondamentali della Russia", avvertono gli esperti.

"L'economia russa sta lavorando al limite assoluto delle sue capacità, e questo può essere verificato, specialmente guardando a un dato come la disoccupazione, che è a livelli storicamente bassi", ha affermato, Alexandra Prokopenko, del Centro per gli studi internazionali e dell'Europa orientale (ZOiS) di Berlino,.

"Ciò significa che nel Paese non c'è letteralmente nessuno che lavora e in questa situazione la capacità produttiva è al massimo delle sue capacità", ha aggiunto.

La situazione è destinata a peggiorare

Anche le previsioni sull'inflazione e sulla crescita del Pil, che appaiono irragionevolmente ottimistiche, destano preoccupazione tra gli esperti dell'economia russa. Il prossimo anno potrebbe essere molto più difficile per i cittadini e per l'economia del Paese nel suo complesso", avverte Ruslan Grinberg, direttore dell'Istituto di Economia dell'Accademia delle Scienze russa:

"Le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio sono la nostra più importante fonte di reddito: sono già diminuite del 40-45% e sembra che questa tendenza continuerà", ha sottolineato.

Greenberg richiama l'attenzione sul basso tasso di crescita medio annuo dell'economia russa negli ultimi due decenni, rispetto ad altri Paesi e regioni, come gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Il fenomeno è stato determinato dall'eccessiva interferenza dello Stato nei processi economici e a ricorrere alla "regolamentazione manuale".

Di crisi in crisi

Secondo Prokopenko si tratta della quarta crisi in 15 anni. Di conseguenza, i manager russi sono diventati ottimi gestori di crisi. "Ma sono in grado di gestire l'economia in tempi non di crisi?" - si chiede.

L'analista prevede un grave deterioramento della situazione finanziaria e sociale del Paese dopo la fine dei combattimenti attivi in Ucraina e la cessazione dei contratti governativi che tengono occupate le aziende della difesa. Tuttavia, secondo l'analista, l'iperinflazione e gli scaffali vuoti dei negozi come negli anni '90 sono improbabili in Russia.

Il governo russo ha recentemente migliorato le previsioni di crescita economica per il 2023, portandole al 2,8%, mentre il Pil dovrebbe aumentare del 2,3% l'anno prossimo. Il tasso di disoccupazione, secondo i dati ufficiali, è sceso al 3,1% in estate, un record nella storia della Russia moderna.