Kiev ringrazia: "I trattati europei funzionano". Tre Paesi dell'Est Europa ancora critici adotteranno misure unilaterali

La questione dell'importazione dei prodotti agricoli ucraini continuerà a creare terreno di scontro tra Kiev, Bruxelles e le capitali dei Paesi che confinano con il Paese invaso.

La Commissione europea aveva tempo fino a venerdì 15 settembre per prorogare le misure restrittive che permettevano a Ungheria, Slovacchia, Romania, Bulgaria e Polonia di avvalersi di una procedura di transito doganale comune o del trasferimento della merce in arrivo dall'Ucraina in un altro Paese membro o extraeuropeo. Le misure eccezionali riguardavano colza, semi di girasole, grano e mais.

Alla notizia del mancato rinnovo delle misure, Kiev ha accolto con toni trionfali la mossa di Bruxelles. "L'Europa vince sempre quando i trattati funzionano e le promesse vengono mantenute; se le decisioni dei vicini non sono di buon vicinato, l'Ucraina risponderà civilmente", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio ai cittadini.

Bruxelles ha chiesto a Kiev di adottare entro un mese tutte le misure legali possibili (inclusa un sistema di licenze di esportazioni) per evitare che le merci in eccesso in transito o destinati ai Paesi confinanti possano far crollare i prezzi dei prodotti locali colpendo così gli agricoltori.

Slovacchia, Polonia e Ungheria hanno già annunciato che adotteranno misure unilaterali per rispondere alla decisione di Bruxelles. La Bulgaria ha invece fatto dietrofront per sopperire alle mancate entrate fiscali e ai prezzi dei prodotti agricoli in aumento.

Sulle tensioni grava anche il macigno del mancato accordo sull'esportazione di prodotti dai porti del Mar Nero tra Russia e Ucraina mediato da Turchia e Nazioni Unite. Le rotte via terra attraverso i Paesi confinanti sono diventate il modo principale per l'Ucraina - uno dei principali fornitori globali di grano, orzo, mais e olio vegetale - di esportare i suoi prodotti in parti del mondo che lottano contro la fame.

Gli attacchi ai porti ucraini sul Danubio degli ultimi mesi hanno sollevato preoccupazioni su una rotta che ha trasportato milioni di tonnellate di grano ucraino verso i porti rumeni sul Mar Nero ogni mese.

Ciò significa che le rotte stradali e ferroviarie attraverso l'Europa sono diventate sempre più importanti, sebbene non prive di oneri per i coltivatori ucraini, che devono far fronte a costi di trasporto più elevati e a una minore capacità.